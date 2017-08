Đại tá công an tiết lộ chuyện chặn đứng đại tiệc của 500 giang hồ

Quá nửa thời gian 30 năm công tác trong lực lượng công an, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng gắn bó với nghề hình sự. Anh đã trực tiếp tham gia, chỉ huy, điều tra gần 900 vụ án, chuyên án, triệt phá hàng trăm ổ nhóm, bắt hơn 1.600 đối tượng.

Đại tá Thắng là nhân vật có tiếng trong giới hình sự toàn quốc. Anh được biết đến với chiến công cùng đơn vị chặn đứng buổi tiệc quy tụ 500 giang hồ cả nước dự kiến tổ chức tại Hải Phòng.

Duyên với lính hình sự H88

Tốt nghiệp Trung cấp An ninh Nhân dân I năm 1985, anh Thắng được điều động về công tác tại Phòng An ninh điều tra Công an Hải Phòng. Giai đoạn đó, thành phố Cảng đối mặt với những phức tạp về an ninh trật tự, đòi hỏi phải có một lực lượng tinh nhuệ để đấu tranh với tội phạm.

Đội Cảnh sát hình sự đặc biệt với bí số H88, trực thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng được thành lập với mục đích đó.

Theo anh Thắng, ngày ấy, H88 là tập hợp của những người tinh anh trong lực lượng cảnh sát, có trách nhiệm trấn áp những tên tội phạm sừng sỏ nhất nên khi được điều chuyển về đây công tác, người lính trẻ vừa hào hứng nhưng cũng nhiều lo nghĩ.

Năm 1992, khi đang mang cấp hàm thượng úy, anh được điều chuyển về công tác tại Đội đặc nhiệm H88 nổi tiếng khi ấy. Từ đây, anh từng bước trải qua hàng trăm vụ án lớn nhỏ, dần trở thành “khắc tinh” của các băng, nhóm tội phạm trên địa bàn thành phố Cảng.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng. Ảnh: Phú Thương.

Năm 2004 anh được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm sở hữu. Liên tục hàng chục chuyên án cùng hàng trăm vụ án với đủ các loại thủ đoạn khác nhau đã được đội 5 khám phá. Trong thời gian này, anh cùng đồng đội đã bắt và quy án 9 đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm có vũ khí nóng như Tuấn "lùn", Trường "cave", Hiển "ung", Hưng "sự", Việt "liên"...

Giải tán đại tiệc 500 giang hồ ở đất Cảng

Từ ngày bén duyên với nghề hình sự, Lê Hồng Thắng đã trực tiếp tham gia, chỉ huy, điều tra gần 900 vụ án, chuyên án, triệt phá hàng trăm ổ nhóm, bắt hơn 1.600 đối tượng.

Có thể kể đến chuyên án 613S - đấu tranh triệt phá ổ nhóm chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Dương Minh Nhất (sinh năm 1975, ở quận Lê Chân) cầm đầu, thu 5 khẩu súng dạng bút, 2 súng tự chế và lựu đạn vào năm 2008. Phá được chuyên án này, Công an Hải Phòng được ghi nhận là địa phương đầu tiên trong cả nước phát hiện, đấu tranh với tội phạm chế tạo súng ám sát dạng bút, có độ chính xác cao, tầm sát thương rộng, nguy hiểm.

Hay chuyên án bắt Vũ Văn Hải, tức Hải “phú” (sinh năm 1970, ở TP Nam Định) - đối tượng mang 5 tiền án và liên quan đến đường dây mua bán 100 bánh heroin. Trong chuyên án đó, anh Thắng đã cải trang làm khách đến cắt tóc để tiếp cận Hải đang ngồi chờ gần tiệm.

"Thấy tôi vừa mới bước xuống xe, Hải “phú” đứng dậy rút súng khẩu colt chĩa thẳng vào đầu tôi. Như một phản xạ có điều kiện, tôi gạt súng của hắn, khóa tay, quật ngã tên này", anh Thắng kể lại.

Nghe đến tên đại tá Lê Hồng Thắng, nhiều cảnh sát hình sự cả nước sẽ nhắc tới anh với chiến công là người trực tiếp chỉ huy chặn đứng buổi “đại tiệc” dự kiến quy tụ khoảng 500 đối tượng giang hồ khét tiếng cả nước tại Hải Phòng.

Vụ việc này từng được đại tá Thắng hé lộ tại hội nghị giao ban cảnh sát hình sự toàn quốc năm 2015 tổ chức ở TP.HCM.

Nhớ lại sự việc cách đây 2 năm, đại tá Thắng kể bữa tiệc hội ngộ của gần 500 đối tượng cộm cán trong nước, có cả ở nước ngoài, dự kiện tổ chức tại Resort Hòn Dấu.

Kế hoạch tổ chức được những kẻ cầm đầu bàn thảo kĩ, dự tính diễn ra ngày 6/9/2015. Ngoài hàng trăm đối tượng giang hồ, buổi tiệc có sự góp mặt của các ca sĩ, DJ và nhóm nhảy hàng đầu Việt Nam. "Ban tổ chức" đã cho người ký hợp đồng với khu du lịch Hòn Dấu, thuê trọn bãi biển từ 15h đến hết đêm.

Kẻ đứng ra tổ chức bữa tiệc này là K.T (một đối tượng giang hồ đang nổi ở Hải Phòng ngày đó). Tên này có 2 tiền án tội Giết người. Khi chưa đủ 16 tuổi, hắn ta đã đâm chết T.Y - tay anh chị nổi tiếng đất Cảng.

Theo tin trinh sát, K.T tổ chức tiệc nhằm quy tụ giang hồ, gây thanh thế. Bữa tiệc mở ra cũng để đón Đ “điên”, một giang hồ có hy vọng ra tù dịp 2/9.

Nhận lời mời của K.T, "500 anh em" trong giới đã hưởng ứng. Nhiều đối tượng đã đặt vé từ Mỹ, Anh, Canada... bay về. Ở trong nước, dân anh chị cũng nôn nóng, mong đợi đến buổi tiệc.

Nhận định cuộc gặp gỡ có hàng trăm giang hồ sẽ gây mất an ninh trật tự thành phố, đại tá Thắng đã báo cáo ban giám đốc xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời nhận nhiệm vụ sẽ "giải tán" tiệc này.

Ngày 4/9, anh Thắng cho mời K.T và một vài đối tượng trong "ban tổ chức" đến trụ sở làm việc, song họ tỏ ra khó chịu. Đến ngày làm việc thứ hai, K.T vẫn giữ nguyên thái độ bất hợp tác.

Tối ấy, nhóm của K.T gồm 7 người bất ngờ hẹn anh Thắng ra ngoài nói chuyện. Một kẻ nói: "Ông còn 24 tiếng nữa thể thay đổi quyết định", song anh Thắng đáp lại: "Các anh đi tù nhiều rồi, bây giờ về xã hội, về với gia đình thì sống lương thiện đi".

Một trong số đó cười khẩy: "Bọn này ăn cơm tù, ngủ với công an quen rồi". Anh Thắng kể khi đó mình quả quyết: "Các anh cứ tổ chức, còn chúng tôi sẽ có kế hoạch để xử lý, bắt giữ các anh trong trường hợp cần thiết".

Ngày hôm sau, K.T vẫn được mời lên trụ sở công an làm việc. Thấy tên này vẫn muốn tổ chức tiệc, anh Thắng hỏi dồn.

"Nếu tổ chức, anh có đảm bảo các đối tượng không sử dụng ma tuý tổng hợp? Anh có đảm bảo họ không đánh nhau, không thanh toán các mối thù trước đó, hoặc tranh giành gái mà dẫn đến chém giết? Có đảm bảo được an ninh trật tự thành phố trước và sau khi buổi tiệc diễn ra không?".

Đại tá Thắng kết thúc bằng câu hỏi lửng: "Anh quy tụ anh em mà tiệc đang náo nhiệt, công an vào kiểm tra, tiệc còn vui không? Khi ấy, anh còn uy tín không?".

Đại tá Thắng họp án với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Ảnh: Phú Thương.

Buổi trưa hôm đó, vị trưởng phòng cảnh sát hình sự gọi hai hộp cơm, anh một, K.T một. Sau bữa trưa với người đại tá, chiều 6/9, K.T chấp nhận hủy tiệc. Anh ta gọi về cho vợ và một đàn em bảo họ thông báo trên Facebook sẽ "cancel" buổi tiệc. Anh ta cùng tự nguyện ngồi cùng đại tá Thắng trong phòng đến 21h để chứng minh buổi quy tụ "500 anh em" không diễn ra.

Thời điểm đó, xung quanh khu vực Hòn Dấu, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu, tuy nhiên không có buổi tiệc nào diễn ra. Vài chục đối tượng giang hồ lên xe đi về hướng Quảng Ninh.

Cảnh sát đã "tiễn chân" họ cho đến hết đất Hải Phòng, đồng thời thông báo đến Công an Quảng Ninh để có kế hoạch "đón tiếp", song đám đông chỉ ngủ lại một đêm ở Hạ Long rồi hôm sau tan rã.

Bị tội phạm đe dọa giết

Đại tá Thắng tâm sự, hiểm nguy của cảnh sát hình sự không chỉ đến khi người lính ra trận mà có thể phải đối mặt ngoài đời thường.

Nhớ lại vụ việc xảy ra cách đây 12 năm, hôm đó là tối cuối năm 2005, khi anh chở vợ trên xe máy lưu thông từ đường Mê Linh lên đường Trần Phú thì nghi vấn có kẻ bám theo. "Tôi đột ngột tăng tốc đến gần vườn hoa Kim Đồng và quay xe lại thì phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đuổi theo vợ chồng tôi", anh Thắng nhớ lại.

Phát hiện kẻ nghi vấn, anh Thắng tiếp tục chở vợ con đường gần đó rồi đột ngột quay đầu xe, nhằm đối đầu với nhóm người lạ mặt.

"Thấy tên ngồi sau đang lăm lăm khẩu súng, tôi lập tức rút súng chĩa về phía đối tượng. Thấy vậy, chúng rẽ đầu xe bỏ chạy", vị Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng nhớ lại.

Vài tháng sau, khi điều tra một vụ án giết người, thủ phạm khai đã hai lần bám theo anh Thắng định bắn nhưng không thành công. Chúng là anh em Tuấn "lì", Tú "lì". Một trong hai kẻ này sau đó nhận án tử hình vì gây ra vụ giết người trên địa bàn.