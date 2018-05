Cựu trung tá cảnh sát bị bắt vì lừa đảo

Ngày 2-5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng bị can Nguyễn Thị Phước (53 tuổi, nguyên Trung tá, đội trưởng Đội kỹ thuật hình sự và truy nã Công an TP Pleiku) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Thị Phước.

Theo điều tra bước đầu, từ năm 2015 đến 2017, bà Phước đã bịa đặt thông tin, tự giới thiệu mình có mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an và các ban, ngành của tỉnh Gia Lai nên có khả năng xin đi học, xin việc trong ngành công an, xin xét tuyển vào biên chế, xin chuyển công tác trong các cơ quan nhà nước, xin miễn giảm tiền thuế đất...

14 người tin là thật nên đã giao tổng số tiền trên 2 tỉ đồng để bà Phước chạy xin việc, xin đi học, xin chuyển công tác, xin giảm tiền thuế đất…

Tuy nhiên, nữ trung tá này đã không thực hiện việc nào mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khi bị người dân tố cáo, bà Phước đã cùng chồng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngành công an sau đó đã ra quyết định tước quân tịch, kỷ luật về mặt đảng và chính quyền đối với bà.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, quá trình điều tra, xét thấy hành vi của bà Phước đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...