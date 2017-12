Cựu PGĐ sở NN&PTNT Hà Nội “rút ruột” hàng chục tỷ thế nào?

Ngày 6/12 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử cựu Phó Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội Phạm Minh Nguyệt và đồng phạm.

Ông Phạm Minh Nguyệt (SN 1962, quê quán Quảng Bình) - cựu Phó Giám đốc sở NN&PTNT Hà Nội cùng đồng phạm bị đưa ra xét xử vì tội Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, ông Phạm Minh Nguyệt (SN 1962, quê quán Quảng Bình) nguyên là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico), kiêm Tổng giám đốc giai đoạn 2005 - 2014. Đến tháng 1/2014, ông Nguyệt được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội.

Ông Phạm Minh Nguyệt. Nguồn ảnh: Hanoimoi

Ngoài ông Nguyệt, còn có 3 bị can khác bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là: Đỗ Văn Hảo, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Hadico; Đặng Thị Thanh Tâm, Giám đốc Chi nhánh Công ty Hadico - Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm (Hà Nội) và Dương Thị Chinh, Kế toán trưởng Công ty Hadico - Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm (Hà Nội).

Ngoài ra, bị can Nguyễn Trọng Hùng, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Hadico - Xí nghiệp Bắc Hà, bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2005 đến tháng 2/2015, Phan Minh Nguyệt đã chỉ đạo Đỗ Văn Hảo, Nguyễn Thị Huyền Hảo, Đặng Thị Thanh Tâm, Dương Thị Chinh và một số cán bộ dưới quyền khác tổ chức tháo dỡ khu nhà kho cũ trên lô đất thuộc trạm máy kéo, tự lập dự án xây dựng nhà cho thuê tại Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm, trên diện tích 8.400m2, gồm 114 gian nhà, 14 ki-ốt gây thiệt hại cho 138 người đã nộp tiền thuê nhà với tổng số tiền thiệt hại gần 47 tỷ đồng.

Trong đó, ông Nguyệt giao gần 26 tỷ đồng cho cán bộ cấp dưới hạch toán vào sổ sách tài chính của Xí nghiệp Vườn quả du lịch Từ Liêm dùng để xây dựng và nộp thuế; hơn 3,8 tỷ đồng Xí nghiệp này trả nợ cho Công ty Hadico. Ông Nguyệt đã sử dụng cá nhân và chi tiêu không đúng quy định gần 18 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Nguyệt còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huyền Hảo thu trái phép gần 2,4 tỷ đồng tiền thuê nhà tại khu tập thể Lĩnh Nam. Số tiền này, Nguyệt và Hảo để ngoài sổ sách kế toán của công ty, phục vụ nhu cầu cá nhân, trong khi đó số người đã nộp tiền đến nay không được nhận nhà. Bên cạnh đó, ông Nguyệt đã chỉ đạo ông Đỗ Văn Hảo thu hơn 2,3 tỷ đồng từ việc các nhà thầu tiết kiệm chi phí khi thi công các công trình nội bộ, nhưng không nhập quỹ để tăng vốn sản xuất của Công ty Hadico, mà sử dụng nhu cầu cá nhân.

Bên cạnh đó, bị can Phan Minh Nguyệt đã chỉ đạo cấp dưới rút tiền quỹ thông qua việc tạm ứng cá nhân, tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Đối với hành vi tham ô tài sản, cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyệt chỉ đạo Nguyễn Thị Huyền Hảo và cán bộ dưới quyền lập khống, hợp thức chứng từ, rút tiền từ nguồn vốn phục vụ sản xuất và bình ổn giá của Công ty Hadico đưa cho ông Nguyệt. Tổng số tiền bị can Nguyệt đã nhận, chi tiêu sử dụng cá nhân là hơn 40 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, do sợ bị phát hiện xử lý, bị can Nguyệt đã ký khống hợp đồng, sử dụng danh nghĩa Công ty Hadico vay ngân hàng 19 tỷ đồng; cộng với số tiền cá nhân và tiền quỹ để ngoài sổ sách tài chính kế toán của công ty do bị can Nguyễn Thị Huyền Hảo quản lý để có số tiền 25,5 tỷ đồng hoàn trả cho Công ty Hadico. Đồng thời, bị can Nguyệt chỉ đạo Hảo lập khống hợp đồng để hợp thức hóa số tiền 25,5 tỷ đồng nêu trên là tiền các xí nghiệp thành viên hoàn trả lại tiền vốn vay của công ty.