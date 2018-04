Cựu công an mượn ôtô Camry đi cầm đồ khóc lóc ở tòa

Tú mượn xe Camry của người quen rồi mang đi cầm đồ lấy 600 triệu đồng. Gặp bị hại và người thân tại tòa, cựu công an khóc, nói lời xin lỗi.

Sáng 9/4, khi xe đặc chủng chở Hồ Văn Tú (29 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) chậm rãi tiến vào sân trụ sở TAND Hà Nội, nhóm cảnh sát nhanh chóng dẫn giải nam bị cáo đến phòng xử án. Thấy con trai xuất hiện, tay bị còng, bà Thái (mẹ Tú) khóc và định chạy theo nhưng người thân giữ lại.



Theo cáo trạng, Tú nguyên là cán bộ Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Trưa 14/10/2015, do cần tiền nên anh ta mượn ôtô Camry (trị giá gần 1 tỷ đồng) của ông Mười (cùng huyện) nói để đi đón người nhà. Thấy trên cabin có cả đăng ký xe nên Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Bị cáo Hồ Văn Tú (hàng trên) từng là cán bộ Công an huyện Chương Mỹ. Ảnh: H.L. Tú bị cáo buộc lái xế hộp đến nhà một người quen ở quận Hà Đông để cầm cố, viết giấy vay nợ lấy 600 triệu đồng. Một ngày sau, không thấy Tú trả xe, chủ phương tiện liên lạc qua điện thoại bất thành nên trình báo Công an huyện Chương Mỹ.



Phát hiện Tú bỏ trốn, Công an Hà Nội ra lệnh truy nã. Cuối tháng 5/2017, cựu công an ra đầu thú.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn nhận nhiều đơn tố cáo Tú đã thuê, mượn 2 ôtô khác của người quen để mang đi cầm đồ. Sau khi Tú bị bắt, gia đình anh ta đã chuộc và trả tài sản nên các bị hại không đề nghị truy cứu.

Tại tòa, đại diện VKSND cáo buộc Hồ Văn Tú có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt chiếc Camry. Tuy nhiên, khi xét hỏi, bị cáo khai sau khi mượn xe, anh ta không có ý thức chiếm đoạt từ trước mà do không đón được người thân, Tú mới nảy ý đồ xấu. Quá trình điều tra, gia đình Tú đã khắc phục được 200 triệu đồng.

Trong khi đó, ông Mười trình bày do quen và biết Tú làm công an nên đã tin tưởng, giao ôtô cho anh ta mượn để đi lại. Lúc luận tội, đại diện VKS đã đề nghị tòa tuyên bị cáo mức án 8-9 năm tù. Được nói lời sau cùng, cựu công an đã quay xuống khóc và xin lỗi người thân cùng các nạn nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX đánh giá bị cáo 29 tuổi từng là công an nhưng vẫn gây án nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Do đó, nữ chủ tọa tuyên Hồ Văn Tú mức án 11 năm tù, buộc bồi thường 400 triệu đồng cho bị hại.