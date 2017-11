Cướp taxi như “phim hành động” của nhóm “cậu ấm, cô chiêu”

(Kiến Thức) - Nhóm 5 đối tượng do thiếu nữ 17 tuổi cầm đầu đã dùng hung khí, thực hiện vụ cướp taxi VINASUN gây chấn động trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 18/11, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 4 nghi can Dương Hoàng Quân (16 tuổi), Trần Dư Hoài (17 tuổi), Phan Thị Thúy Vi (17 tuổi) và Phạm Thị Anh Thư (18 tuổi). Đồng thời Công an đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Văn Hưng (16 tuổi, tất cả thuê nhà trọ sống chung ở quận Tân Bình, TP.HCM).

Phan Thị Thúy Vi, đối tượng cầm đầu băng cướp taxi VINASUN. Đây là các đối tượng gây ra vụ cướp taxi VINASUN gây chấn động và Thúy Vi là kẻ cầm đầu.

Nhóm cướp “cậu ấm, cô chiêu”

Một trong số các đối tượng trong băng cướp taxi ở huyện Nhơn Trạch vừa bị Công an bắt giữ. 0h30 rạng sáng ngày 17/11, đang ngồi co ro trong xe vì ế khách ở gần bến phà Cát Lái (phía bờ quận 2, TP.HCM), anh Tô Ngọc Dũng (39 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) tài xế xe taxi hãng VINASUN vui mừng khi có 5 vị khách khá trẻ (3 nam, 2 nữ) đến yêu cầu chở về khu công nghiệp Nhơn Trạch. Thấy nhóm khách có 2 cô gái nên tài xế Dũng an tâm, nhanh chóng mời khách lên xe rồi khởi hành.

Xe vượt phà Cát Lái và gần 1 giờ sau đã đến địa bàn KCN Nhơn Trạch 2. Khi xe đang chạy trên địa bàn xã Hiệp Phước, đến khúc đường tối vắng, cỏ cây um tùm, 2 cô gái ngồi ghế trước cạnh tài xế, nhờ anh Dũng dừng xe để đi vệ sinh.

Khi xe dừng lại, nhóm “nam thanh nữ tú” hiện nguyên hình là băng cướp nguy hiểm, chúng dùng tuýp sắt đánh vào đầu khiến anh Dũng gục xuống đất. Tuy nhiên tài xế Dũng vẫn cố bỏ chạy và tri hô cướp khiến 2 đối tượng nam hoảng sợ chạy bộ thoát thân; riêng đối tượng nam và 2 nữ còn lại đã leo lên xe taxi, phóng thẳng về xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Hiệp Phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa tài xế đi cấp cứu và tổ chức truy đuổi các tên cướp.

Sa lưới sau vụ tai nạn

Trong quá trình tháo chạy, chiếc taxi do tên cướp điều khiển đã không làm chủ tốc độ, đâm vào lề đường rồi lật nhào trên đường ĐT769, thuộc ấp Chợ, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Tại bệnh viện Long Thành, lợi dụng sơ hở, cả 3 đối tượng đã trốn khỏi bệnh viện, ra QL51 đón taxi về bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để chữa trị. Tuy nhiên khi chúng vừa xuất hiện thì bị lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch chờ sẵn bắt giữ. Các đối tượng được xác định là Quân, Thư và Vi.

Đến 15h chiều cùng ngày, tên cướp thứ 4 là Hoài cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; riêng tên còn lại là Hưng vẫn đang bỏ trốn.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận thuê nhà ở quận Tân Bình sống chung với nhau. Do cần tiền tiêu xài nên Vi đã bàn bạc với đồng bọn thực hiện cướp tài sản của tài xế taxi. Để chuẩn bị gây án, chúng giấu 2 tuýp sắt trong áo khoác rồi đón taxi của hãng VINASUN từ quận Tân Bình về huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên khi xe chạy đến bến phá Cát Lái thì bị hư, chúng tiếp tục đón taxi của anh Dũng và gây ra vụ cướp nói trên.