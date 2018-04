Cướp Ngân hàng ABBank: Các kết của nghi phạm thứ 3

(Kiến Thức) - Sau hơn 10 ngày cùng đồng phạm gây án và ngoan cố bỏ trốn, nghi can thứ 3 trong băng nhóm dùng súng cướp Ngân hàng ABBank đã tra tay vào còng.

Kiến Thức, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP HCM xác nhận đã bắt được nghi can Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Đây là đối tượng cùng 2 đồng phạm đã bị bắt trước đó gây ra vụ án chấn động dùng súng cướp Ngân hàng ABBank trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú vào ngày 31/3.

Trước đó, 2 đồng phạm của Khuê là Nguyễn Trường Khải (35 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân, TP HCM) đã bị bắt giữ vào ngày 5/4.

Trước đó, ngày 5/4, 2 đồng phạm của Khuê là Khải và Nam cũng đã sa lưới pháp luật. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 31/3, Khuê, Khải và Nam gặp nhau tại cầu Bình Thuận trên QL1A, quận Bình Tân. Nam dùng bình sơn đen phun lên biển số xe Exciter rồi giao phương tiện này cho Khuê cầm lái; riêng Nam lấy xe của Khải chạy đi.

Lúc này, Khuê, Khải lấy áo khoác mặc vào và Khuê đưa cho Khải một khẩu súng ngắn dạng K54 bắn đạn bi, Khải cất vào trong người chuẩn bị đi cướp. Khoảng 10h cùng ngày, Khuê chở Khải đến trước Ngân hàng An Bình (ABBank) trên đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Khuê chạy xe lên vỉa hè gần cửa ngân hàng rồi dừng lại cách cửa khoảng 2m. Khải xuống xe vừa đi bộ tiếp cận bảo vệ Phạm Văn Ê vừa rút súng, lên đạn, chĩa súng vào người và đẩy anh Ê vào trong sảnh ngân hàng.

Cùng lúc, Khuê xuống xe cầm balô đi vào trong sảnh. Khuê thấy một nam thanh niên bỏ chạy ra ngoài, nên kéo thanh niên này vào lại trong sảnh và ném balô vào quầy nhân viên ngân hàng.

Khuê và Khải hét to "Tất cả im lặng, bỏ tiền vào balô". Lúc này anh Ê truy hô "cướp cướp" nên người dân bên ngoài ngân hàng đứng lại xem. Khuê và Khải thấy đông người, sợ bị bắt nên bỏ balô lại và lên xe tẩu thoát.

Camera ghi lại thời điểm các tên cướp tẩu thoát. Sau khi tẩu thoát, Khải hẹn gặp Nam để Nam dùng khóa thay biển số thật lại vào xe máy Exciter và đưa biển số giả cho Khuê. Trên đường đi, Khuê, Khải tiêu hủy áo khoác, bao tay, vớ chân, khẩu trang vừa mặc đi cướp ngân hàng.

Ngay sau khi vụ cướp ngân hàng An Bình xảy ra, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án làm ảnh hưởng đến ANTT, hoang mang trong quần chúng nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở…lãnh đạo Công an quận Tân Phú đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an quận phải phá án, bắt bằng được băng cướp trong thời gian nhanh nhất.

Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, lực lượng CSHS chỉ thu được những thông tin ít ỏi; cùng với việc các đối tượng quá ma mảnh khi trong quá trình gây án, chúng không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, từ nhận dạng đến bảng số xe…khiến việc điều tra tưởng chừng như bế tắc.

Thế nhưng, bằng sự nhạy cảm, sắc bén nghề nghiệp, chỉ huy Đội CSHS và các trình sát Công an quận Tân Phú lần lượt bắt giữ các tên cướp.