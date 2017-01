Cười vui với những câu chúc Tết “bá đạo”

Cùng thư giãn với những câu chúc tết hài hước, dí dỏm. "Nếu một bông hoa tượng trưng cho 1 lời chúc. Tôi sẽ tặng bạn cả một vòng hoa. Happy new year – Chúc mừng năm mới 2017". Ảnh minh họa. "Chúc năm mới 2017 phát tài, phát lộc, phát tướng, phát tình nhưng đừng phát phì". Ảnh minh họa. "Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng"! Ảnh minh họa. Những lời chúc Tết hài hước. Ảnh minh họa. "Mừng 2017 phát tài phát lộc. Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG"! Ảnh minh họa. "Chúc ông bà 1 tô như ý. Chúc cô chú 1 chén an khang. Chúc anh chị 1 dĩa, 1 dĩa... tài lộc"! Ảnh minh họa. "Chúc nhau sống khỏe như trâu. Sống dai như đĩa, sống lâu như rùa. Tiền tài vọng tứa lưa. Gia đình đầm ấm cho vừa lòng nhau". Ảnh minh họa. Câu chúc bông đùa dân FA. Cầu chúc đủ điều may mắn. Một bức ảnh chế hài hước về ngày Tết.

Cùng thư giãn với những câu chúc tết hài hước, dí dỏm. "Nếu một bông hoa tượng trưng cho 1 lời chúc. Tôi sẽ tặng bạn cả một vòng hoa. Happy new year – Chúc mừng năm mới 2017". Ảnh minh họa. "Chúc năm mới 2017 phát tài, phát lộc, phát tướng, phát tình nhưng đừng phát phì". Ảnh minh họa. "Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng"! Ảnh minh họa. Những lời chúc Tết hài hước . Ảnh minh họa. "Mừng 2017 phát tài phát lộc. Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa. Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG"! Ảnh minh họa. "Chúc ông bà 1 tô như ý. Chúc cô chú 1 chén an khang. Chúc anh chị 1 dĩa, 1 dĩa... tài lộc"! Ảnh minh họa. "Chúc nhau sống khỏe như trâu. Sống dai như đĩa, sống lâu như rùa. Tiền tài vọng tứa lưa. Gia đình đầm ấm cho vừa lòng nhau". Ảnh minh họa. Câu chúc bông đùa dân FA. Cầu chúc đủ điều may mắn. Một bức ảnh chế hài hước về ngày Tết.