Cuộc gặp xúc động giữa tử tù Hàn Đức Long và ông Nguyễn Thanh Chấn

Ông Hàn Đức Long và ông Nguyễn Thanh Chấn ôm nhau thắm thiết như hai anh em.

“Anh em ôm nhau cùng cười, đừng khóc”



Nghe tin ông Hàn Đức Long (57 tuổi, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, người 4 lần bị tuyên án tử hình) được đình chỉ bị can và trả tự do sau 11 năm ngồi tù, ngày 27.9 vừa qua, ông Nguyễn Thanh Chấn (người tù oan 10 năm) đã tới thăm, chúc mừng người cùng cảnh ngộ.



Đi cùng vợ chồng ông Chấn tới thăm ông Hàn Đức Long có bà Thân Thị Hải và ông Thân Ngọc Hoạt, những người từng đồng hành giúp bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) kêu oan cho chồng.



Dù chưa từng gặp gỡ, trò chuyện nhưng khi mới gặp nhau, ông Hàn Đức Long và ông Nguyễn Thanh Chấn đã trao nhau cái ôm thắm thiết như anh em ruột thịt gặp lại sau rất nhiều năm xa cách.



“Khi gặp nhau, ông Chấn kể cho ông Long nghe chuyện, ngày xưa gặp ông Nén (ông Huỳnh Văn Nén – người tù oan ở Bình Thuận - PV) hai ông xúc động ôm nhau khóc.



Nghe vậy, ông Long rắn rỏi nói, bây giờ anh em mình ôm nhau cùng cười chứ đừng khóc. Chung cảnh ngộ nên dù chưa gặp nhau lần nào nhưng ông Chấn và ông Long ôm nhau thắm thiết làm chúng tôi cũng rất xúc động”, bà Thân Thị Hải chia sẻ.



“Chúng tôi chưa từng gặp nhau, tôi chỉ biết anh Chấn qua báo đài. Việc anh Chấn được minh oan cho giúp tôi có thêm niềm tin có ngày cũng được minh oan. Vì vậy khi ôm nhau, anh em tôi xúc động, nghẹn ngào. Tuy nhiên, tôi phải nói rắn là anh em mình đừng khóc để trấn an các chị em không khóc.



Có rất nhiều chuyện chúng tôi dự định chia sẻ với nhau, nhưng hôm anh Chấn tới chơi, nhà tôi có khách nên chưa trò chuyện được nhiều.



Tôi và anh Chấn đã hẹn nhau sẽ gặp lại để trò chuyện”, ông Hàn Đức Long hứng khởi chia sẻ với PV về cuộc gặp với ông Nguyễn Thanh Chấn.



Gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn tới thăm gia đình ông Hàn Đức Long.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thi Mai (vợ ông Hàn Đức Long) cho biết, gia đình bà rất bất ngờ khi gia đình ông Chấn tới thăm. Trước đây, sau khi biết chuyện bà Chiến kêu oan thành công cho chồng, bà Mai nhiều lần lặn lội sang huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) tìm gặp bà Chiến cùng ông Hoạt và bà Hải để hỏi “bí quyết” kêu oan.



Bà Mai chia sẻ, chính việc bà Chiến kêu oan thành công cho ông Chấn đã giúp bà Mai có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục hành trình kêu oan cho chồng mình.



Hai con người chung cảnh ngộ



Vụ án oan khiến ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù xảy ra năm 2003, còn vụ án khiến ông Long 4 lần bị tuyên án tử xảy ra năm 2005. Hai vụ án cách nhau 2 năm, hai người ở hai huyện khác nhau của tỉnh Bắc Giang nhưng có rất nhiều điểm chung.



Cả hai khi bị bắt đều bị giam ở Trại Kế tỉnh Bắc Giang, sau đó đều thú nhận gây ra vụ án khi bị triệu tập lên cơ quan điều tra.



Tuy nhiên, khi ra tòa, cả ông Chấn và ông Long đều một mực kêu oan, đồng thời tố cáo điều tra viên bức cung, nhục hình, ép phải nhận tội.



Đáng chú ý, nhiều cán bộ tham gia tố tụng vụ ông Chấn và ông Long là một. Theo đó, tại các biên bản ghi lời khai vụ án Hàn Đức Long trước đây, điều tra viên là ông Đào Văn Biên. Chỉ huy điều tra vụ án là ông Lê Văn Dũng, Phó Phòng CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang. Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Giang là ông Đặng Thế Vinh. Đây cũng là 3 người tham gia quá trình tố tụng vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn.



Dù ông Chấn bị kết án chung thân, còn ông Long 4 lần bị tuyên án tử nhưng đáng chú ý, vợ con, gia đình cả hai đều rất tin tưởng 2 ông không phạm tội nên kiên trì kêu oan suốt thời gian dài.



Chính sự kiên trì của người thân, ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do vào tháng 11.2013 sau 10 năm ngồi tù oan. Còn ông Hàn Đức Long, vừa được VKSND tỉnh Bắc Giang đình chỉ vụ án, trả tự do sau hơn 11 năm "ăn cơm tù".