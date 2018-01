Cuộc chiến thời hậu Năm Cam: Mối thâm thù giữa Phi "đen" và Mười "thu"

Sa ngã do nông nổi

Phi "đen" tên thật là Lê Văn Phi (SN 1986, quê Nghệ An). Phi "đen" được liệt vào danh sách những anh chị có "số má" khu vực "tam giác đen" vùng ven Sài Gòn. Giang hồ đồn rằng, một trong những nhân tố khiến Phi được “trọng vọng” vì hắn rất thông minh, luôn biết mình cần gì và nên làm gì. Ngoài ra Phi còn có khả năng “đọc vị” kẻ khác, biết được điểm mạnh, điểm yếu của từng “đồng môn” để tiến lùi hợp lý.

Phi "đen" sinh ra trong một gia đình thuần nông có truyền thống cách mạng ở huyện Đô Lương (Nghệ An). Từ nhỏ, Phi đã là một cậu bé thông minh, ngoan ngoãn và đặc biệt hiếu thảo. Trong suốt 7 năm đi học đầu tiên hắn đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi còn được các thầy cô giao vị trí liên đội trưởng của trường. Thời đó, ước mơ lớn nhất của Phi là thi vào trường Đại học cảnh sát để trở thành chiến sĩ công an giúp ích cho xã hội. Thế nhưng, mọi thứ bỗng chốc tan tành chỉ vì một quyết định nông nổi.

Phi "đen". Vào năm Phi "đen" học lớp 7, trong một lần canh chừng bếp nấu rượu của gia đình, Phi cho lửa cháy thật lớn với hy vọng xong việc sớm còn đi chơi. Kết quả là toàn bộ rượu cất được bị khê phải mang đi đổ. Hắn bị cha mắng một trận té tát, trong số đó hắn thấy ấm ức nhất khi bị chửi là "đồ ngu". Phi có tâm sự: “Lúc bị vậy nên mình tức rồi nghĩ rằng, ngu còn đi học làm gì nữa nên quyết định bỏ học. Vì tức cha nên khi đó ai khuyên cũng không được, sau này ân hận thì đã muộn”.



Nghỉ học ở nhà được 3 năm, Phi xin gia đình vào Sài Gòn làm mướn. Ban đầu Phi xin làm công nhân trong xí nghiệp sản xuất bao bì ở phường Bình Chiểu (Thủ Đức, TP.HCM). Công việc không vất vả nhưng lương bổng chẳng có bao nhiêu. Nhờ người quen giới thiệu, 3 năm sau hắn xin vào làm cho một công ty bảo vệ gần đó. Vốn nhanh nhẹn nên chỉ một thời gian ngắn Phi được phân công vị trí bảo vệ cơ động. Làm được 2 năm hắn cưới vợ và xin nghỉ việc, ba năm sau thì xin vào một công ty bảo vệ khác với vị trí đội trưởng đội bảo vệ cơ động. Đây là thời gian hắn giao du và kết thân với các băng đảng giang hồ trong vùng. Ban đầu Phi kết thân với Trung "mập" (SN 1980, quê Hà Tĩnh) một đối tượng chuyên bảo kê khách sạn, bar, nhà hàng có “thanh thế” ở Bình Dương. Quen biết chưa được bao lâu, Trung "mập" bị công an truy nã phải trốn chui trốn lủi vì cầm đầu vụ chém người gây thương tích khiến băng nhóm tan rã. Thất thế Phi “đen” gia nhập vào băng đảng Mười "thu" và nhanh chóng gây được cảm tình với ông trùm này. Tiếng tăm của Phi "đen" cũng nổi lên từ khi gia nhập vào băng đảng của Mười "thu".

Mối thâm thù với ông trùm "tam giác vàng"

Phi "đen" luôn biết đại ca cần gì để tham mưu những “sách lược” hợp lý. Luận về “công trạng” Phi có những "đóng góp" không nhỏ trong các phi vụ làm ăn nhưng lại không được trả công chính đáng. Không phục Mười "thu" nên hắn tự xây dựng lực lượng chờ để tách ra làm riêng.

Năm 2009, Mười "thu" bị một tay anh chị từ Hải Phòng truy sát phải về quê dưỡng thương. Nhân cơ hội đó, Phi làm cuộc "đảo chính", tuyên bố đứng riêng làm ăn và chiếm luôn một số lãnh địa của đại ca.

Vì mối thâm thù xưa, nên Phi "đen" liên tục gây hấn với Mười "thu " bằng cách lấn chiếm lãnh địa. Tỏ rõ là đàn anh, Mười "thu" vẫn nhường nhịn ngoài mặt nhưng tìm cách âm thầm cho đàn em sang quậy phá đàn em. Vài lần bị Mười “thu” chơi xấu Phi “đen” tức giận đánh tiếng bắt đàn anh phải công khai xin lỗi nếu không sẽ ném lựu đạn phá tan “đại bản doanh”. Tuy nhiên Mười "thu" không thể hạ mình làm điều như vậy nên chỉ cho đàn em qua giải quyết. Mấy ngày sau Phi “đen” tập trung lực lượng, tay cầm lựu đạn kéo quân qua nhà đại ca cũ "hỏi tội". Bị bất ngờ Mười "thu" trở tay không kịp đành quỳ gối xin đàn em tha thứ.

Sau lần bị làm nhục đó, Mười “thu” không thể nuốt trôi cục tức nên hạ quyết tâm trả thù Phi bằng mọi giá. Mấy ngày sau hắn huy động lực lượng kéo thẳng tới lãnh địa của Phi “đen” quyết tâm loại bằng được cái gai trong mắt. Nhưng Phi "đen" đủ thông minh để biết nếu đấu tay đôi sẽ nắm chắc phần thua đã khôn khéo để “vườn không nhà trống” bảo toàn lực lượng. Không hạ gục được Phi "đen", Mười "thu" như “ngồi trên đống lửa”. Trong lúc mối quan hệ đang căng như dây đàn thì Mười "thu" nhận được lời thách đấu của Phi "đen". Mười "thu" không chút nghi ngờ bố trí gần 30 đàn em có “thâm niên chiến đấu” trang bị đầy đủ dao nhọn mã tấu, tuýp sắt, súng hoa cải, súng hơi, súng ngắn… phục kích quanh điểm hẹn hòng “ăn tươi nuốt sống” kẻ vong ân. Tuy nhiên cuộc chiến chưa xảy ra thì toàn bộ lực lượng của Mười “thu” bị công an tóm gọn. Sau đó, dân giang hồ đều cho rằng đó là chiêu “nhờ gió bẻ măng” của Phi "đen" để loại kẻ thù mà không phải động thủ.

Tuy nhiên, Phi “đen” phủ nhận chuyện gài bẫy Mười "thu". Theo Phi "đen" khi mối quan hệ với đại ca trước đây trở nên căng thẳng Phi "đen" nhận được hàng chục tin nhắn dọa từ nhiều số điện thoại lạ xưng là Mười “thu”. Nghe đâu Mười "thu" cũng nhận được hàng chục tin tương tự. Tuy nhiên Phi "đen" khẳng định mình không hề nhắn tin dọa dẫm gửi cho Mười "thu", đó có thể là trò li gián của một kẻ nào đó. Cũng chính vì suy nghĩ như vậy nên khi chưa nhận được lời thách thức trực tiếp hoặc nguồn tin chính xác thì Phi "đen" cũng không mấy quan tâm đến những tin nhắn kiểu đó. Tuy nhiên, tối hôm Mười "thu" bị bắt, tình cờ Phi gặp lại một “chiến hữu” cũ vừa mới ra tù. Gã này cho biết: “Mày nên cẩn thận, anh Mười đã tuyên bố thấy mày đâu là chém đó”. Nghe gã chiến hữu nói vậy, Phi giận sôi máu gọi điện trực tiếp cho Mười thách thức. Hai bên lời qua tiếng lại hẹn nhau địa điểm để một sống một chết. Nhưng khoảng 30 phút sau, Phi tới nhà Mười đã thấy công an vây kín nên vội vã "rút quân".

Theo hồ sơ công an, băng nhóm của Phi “đen” hoạt động trong lĩnh vực bảo kê và đòi nợ thuê. Tháng 12.2011, hắn cầm súng đi đòi nợ con bạc Trần Văn C. (SN 1975) nhưng không được liền lấy báng súng đánh vào đầu khiến người này trọng thương rồi lạnh lùng bỏ đi. Ba tháng sau hắn bị Công an Dĩ An phát lệnh truy nã toàn quốc. Ngày 14.3.2012 Phi bị bắt tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP.HCM) kết thúc hành trình trốn chạy của mình.