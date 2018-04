Cửa ngõ Đông, Tây về các tỉnh ở TP HCM đều trong tình trạng “thất thủ“

Từ xế chiều nay (28/4) khi trời tắt nắng và thời tiết ở TP HCM trở nên mát mẻ, hàng vạn người đi xe máy với hành lý lỉnh kỉnh từ khắp nơi đổ đến cửa ngõ quốc lộ 1 (QL1) để về các tỉnh Miền Tây, bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, khoảng hơn 16h chiều nay (28/4), hầu hết các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai bắt đầu cho công nhân nghỉ lễ kỷ niệm 43 năm Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5... Cùng thời gian này, khắp khu vực TP HCM trời đầy mây, tắt nắng và thời tiết trở nên mát mẻ. Trên các tuyến đường như đại lộ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, QL1, Võ Trần Chí…(hướng từ trung tâm TP và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương ra), hàng vạn người dân đi xe máy đổ ra cửa ngõ TP để về Miền Tây. Đa số xe máy mang biển số các tỉnh như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ; thậm chí có xe mang biển số các tỉnh “tận cùng Tổ Quốc” như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang với hành lý lỉnh kỉnh dồn dập đổ về đã khiến giao thông trên QL1 (đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, giáp với tỉnh Long An) ùn ứ kéo dài. Trước tình hình giao thông nói trên và nhận định có khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp khi chiều tối, chỉ huy các Đội CSGT như Tân Túc, Phú Lâm, An Lạc…đã trực tiếp xuống hiện trường cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia điều tiết, phân luồng giao thông tại các giao lộ để đảm bảo việc đi lại của người dân. CSGT nỗ lực điều tiết giao thông tại các giao lộ trên QL1, cửa ngõ từ TP HCM về các tỉnh Miền Tây vào chiều 28/4. Càng về chiều tối lượng xe cộ càng đổ về đông đúc. Trong khi đó tại bến phà Cát Lái, hướng bờ quận 2, TP HCM về Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để đi các điểm du lịch như Vũng Tàu, Mũi Né (Bình Thuận) lượng phương tiện cũng tăng đột biến. Nhân viên bến phà được huy động xuống đường bán vé cho người dân nhằm giảm áp lực tại bến phà. Theo lãnh đạo bến phà, lượng hành khách đi lại trong ngày hôm nay (28/4) tăng cao, ước tính gần 80 nghìn lượt. Bến phà đã huy động 7 chiếc phà (trong đó có 2 phà 200 tấn) để giải tỏa khách, đa số từ TP HCM về các tỉnh Miền Đông. Tại cửa ngõ phía Đông TP HCM, suốt từ rạng sáng nay đến chiều tối cùng ngày, lượng ôtô, xe khách đưa hành khách về quê, đi du lịch ở các tỉnh Miền Trung, phía Bắc và xe tải, container dồn dập chở hàng ra vào các cảng Cát Lái, Phú Hữu, Trường Thọ… tăng đột biến đã khiến giao thông khu vực nhiều phen "thất thủ". Giao thông trên xa lộ Hà Nội (ngã tư Bình Thái, RMK), Mai Chí Thọ, đường dẫn lên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (nút giao An Phú, quận 2), Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định (nút giao Mỹ Thủy, quận 2) liên tục “thất thủ”. Hàng trăm chiến sĩ CSGT thuộc các Đội Rạch Chiếc, Cát Lái, quận 9, quận 2, Thủ Đức được huy động thay ca ngay tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông.

