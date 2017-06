Cụ ông thoát chết khi bị tàu hỏa tông văng xa 2 m

Ngày 19/6, ông Trương Keo, Trưởng công an xã Lộc An (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm với tàu hỏa khiến ông Lê Bá Văn (68 tuổi, trú xã Lộc An) bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa. Ảnh: Điền Quang. Sự việc xảy ra lúc 10h cùng ngày. Khi ông Văn đi xe máy băng qua đường ngang dân sinh bắc qua đường sắt (thuộc thôn Nam Trạch, xã Lộc An) theo hướng quốc lộ 1 - UBND xã Lộc An thì va chạm với tàu hỏa SE19 đang lao tới.



Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông lớn tuổi văng xa hơn 2 m và may mắn chỉ bị thương nhẹ. Nạn nhân được người dân đưa vào trạm y tế gần đó để chữa trị vết thương.

Riêng xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đường sắt khiến tàu hỏa phải dừng lại hơn 30 phút.

Theo quan sát, tuyến đường ngang đường sắt dân sinh ở địa điểm xảy ra vụ tai nạn chỉ có biển báo nhưng không có rào chắn.

Trước đó một ngày, tại đường ngang dân sinh ở thôn Đông Di (xã Lộc Điền), một vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra khiến một người bị thương nặng.