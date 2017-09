CSGT xử lý quyết liệt xe khách vi phạm dịp nghỉ lễ 2/9

Khoảng 16h chiều 1/9, hàng nghìn người dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội bắt đầu đổ dồn ra các điểm xe buýt, bến xe khách để kịp mua vé về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ghi nhận của PV Kiến Thức, tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người dân về quê mang theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Do lượng người phía trong khu vực bán vé phải xếp hàng đông nên một số người tranh thủ ngồi vật vạ ngoài hành lang bến Mỹ Đình đợi chờ đến lượt. Người dân nhanh chóng lên chuyến xe khách rời Hà Nội về quê nghỉ lễ với người thân. Trong khi đó, các tuyến đường di chuyển về phía bến xe khách Mỹ Đình, các CSGT của đội CSGT số 6 (Hà Nội) đang phải "căng mình" điều tiết, phân luồng giao thông. Mật độ phương tiện di chuyển về phía khu vực bến xe Mỹ Đình càng về chiều càng đông. Tuy nhiên, ngay tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn nút giao Mai Dịch, Hà Nội) vẫn xuất hiện tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm đứng đón bắt xe khách. Người dân bất chấp nguy hiểm băng qua đường đi về phía đường Vành đai 3 trên cao để bắt xe khách. Nhiều trường hợp xe khách vi phạm bị các lực lượng đội CSGT số 6 thẳng tay xử lý trong chiều 1/9. Trao đổi với PV Kiến Thức, Thượng úy Trần Ngọc Trung – Đội Phó đội CSGT số 6 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội – cho biết, để phục vụ người dân đi lại thông suốt tại cửa ngõ Thủ đô về các tỉnh thành (ngược lại) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đội CSGT số 6 đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ tham gia của tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân và các xe khách di chuyển một cách thuận lợi nhất. Lãnh đạo đội CSGT số 6 cho biết thêm, chỉ trong sáng 1/9, đội đã tập trung xử lý hơn 30 trường hợp xe khách vi phạm. “Đến chiều nay, cán bộ chiến sỹ chúng tôi tiếp tục xử lý kiên quyết các trường hợp xe khách vi phạm, đồng thời tổ chức phân luồng điều tiết giao thông giúp người dân di chuyển về quê nghỉ lễ mùng 2/9 được thuận lợi, an toàn nhất”, Thượng úy Trung cho hay.

