Container gây tai nạn kinh hoàng, hàng loạt xe chờ đèn đỏ gặp nạn

nguyên nhân vụ tai nạn giao thông

Hiện trường xe đầu kéo container gây tai nạn kinh hoàng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, TP.HCM.

Đến trưa nay (30/12), các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với Đội CSGT Đa Phước (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TP.HCM) khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại để làm rõ(TNGT) liên hoàn do xe đầu kéogây ra trên đại lộ Nguyễn Văn Linh.