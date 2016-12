Công bố 8 vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão

Ngày 26/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố báo cáo kết quả phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão và phân vùng gió cho các vùng sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ.

Báo cáo được cập nhật trên cơ sở dữ liệu và các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất và được phân vùng trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, việc phân vùng gió mạnh, mưa lớn cho các khu vực ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ sẽ giúp cho cơ quan chức năng, các địa phương có thêm những thông tin quan trọng, hữu ích trong công tác chỉ đạo, phòng chống thiên tai.

Theo báo cáo, việc phân vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão được thực hiện trên toàn lãnh thổ, vùng ven biển và đảo ven bờ của Việt Nam. Kết quả có 8 vùng gồm: 5 vùng ven biển và 3 vùng nằm sâu trong đất liền.

Qua đó, toàn lãnh thổ Việt Nam, vùng ven biển và đảo ven bờ được phân thành 8 vùng ảnh hưởng của bão với các đặc trưng cụ thể của các vùng như sau:

Vùng I: Đông Bắc (bao gồm các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Thải Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn).Vùng II: Tây Bắc (bao gồm các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La).

Việc công bố vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão giúp tăng khả năng phòng chống thiên tai. Ảnh minh họa: HKO.

Vùng III: Quảng Ninh đến Thanh Hóa (bao gồm các tỉnh thuộc đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa). Vùng IV từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

Vùng V từ Đà Nẵng đến Bình Định (bao gồm các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định). Vùng VI từ Phú Yên đến Ninh Thuận.

Vùng VII là các tỉnh Tây Nguyên (bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng). Vùng VIII các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau - Kiên Giang.

Bộ Tài nguyên cũng cho biết các vùng có nguy cơ gió mạnh, mưa lớn khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ. Vùng I, gió trong bão có thể đạt cấp 11 - 12, giật trên cấp 13; Vùng II, gió trong bão có thể đạt cấp 10-11, giật trên cấp 13. Vùng III, gió trong bão có thể đạt cấp 15 - 16, giật trên cấp 17.

Vùng IV, gió trong bão có thể đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17. Mưa một ngày lớn nhất trong bão có thể đạt từ 1.000 - 1.050 mm; vùng V, gió trong bão có thể đạt cấp 14-15, giật trên cấp 16. Vùng VI, gió trong bão có thể đạt cấp 14 - 15, giật trên cấp 16.

Vùng VII, gió trong bão có thể đạt cấp 10 - 11, giật trên cấp 12. Vùng VIII, gió trong bão có thể đạt cấp 11 - 12, giật trên cấp 13. Mưa một ngày lớn nhất có thể đạt từ 300 - 350 mm.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên thông tin 5 vùng có nguy cơ nước dâng do bão cho 5 vùng ven biển nước ta.

Cụ thể vùng I, hiện nước dâng do bão cao nhất đã xảy ra đến 3,5 m, trong tương lai, khi có bão mạnh, siêu bão đổ bộ, nước dâng do bão có thể lên đến 4,9 m. Vùng II, nước dâng do bão có thể lên đến trên 5 m.

Vùng III, khi có bão mạnh, siêu bão đổ bộ, nước dâng do bão có thể lên đến trên 2,3 m. Vùng IV, trong tương lai, khi có bão mạnh, siêu bão đổ bộ , nước dâng do bão có thể lên đến trên 2,2 m. Vùng V, nước dâng do bão có thể lên đến trên 2,7 m.