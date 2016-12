Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của TP HCM năm 2016

10 sự kiện tiêu biểu trên địa bàn thành phố trong năm 2016. Trong đó, nhiều sự kiện ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã tác động tích cực đến kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân. UBND TP HCM vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu trên địa bàn thành phố trong năm 2016. Sáng 29/12, UBND TP HCM tổ chức công bố. Trong đó, nhiều sự kiện ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã tác động tích cực đến kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân.

Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TP HCM - cho biết: “10 sự kiện được bình chọn gắn với các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND TP HCM tạo ra điểm nhấn trong năm”.

10 sự kiện tiêu biểu của TP HCM năm 2016:

Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại TP HCM ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm 2016. 1/ Bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại TP HCM.

Sự kiện 40 năm - Thành phố Sài Gòn tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2/ Sự kiện 40 năm - Thành phố Sài Gòn tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua 40 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP HCM từ một thành phố với quy mô kinh tế tổng giá trị ước hơn 2,5 tỉ đồng, nay đạt hơn 1 triệu tỉ đồng; từ một thành phố còn nhiều khu nhà lụp xụp với kênh rạch phần lớn ô nhiễm nay đã di dời và tổ chức lại cuộc sống cho trên 36.000 hộ dân trên các lưu vực như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Tàu Hũ - Bến Nghé.

3/ Công bố đường dây nóng qua đầu số 08.88247247 là kênh thông tin thiết thực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố.

4/ Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 8,05%, cao nhất trong 5 năm gần đây,với giá trị tuyệt đối là 1.037.625 tỉ đồng.

5/ TP HCM đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

6/ Thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm và kỳ vọng sẽ mang lại sự an tâm, an toàn về hoạt động kinh doanh và sản xuất thực phẩm giúp bảo vệ sức khỏe cho người dân trong bữa ăn thường ngày.

7/ 138 người được tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả.

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh 8/ Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

9/ Hoàn thành cơ bản cung cấp nước sạch cho người dân thành phố: tổng số hộ dân được cung cấp nước sạch là 1.900.772/1.900.772 hộ, đạt tỉ lệ 100%.

10/ Tổ chức lần đầu tiên Hội nghị kiều bào toàn thế giới 2016 với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng TP HCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế” với hơn 500 đại biểu kiều bào trở về từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia, cùng hàng trăm ngàn người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài quan tâm, theo dõi.

Video pháo hoa rực sáng bầu trời TP HCM kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4: