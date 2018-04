Công an Hà Nội mướt mồ hôi, đội nắng đảm bảo an ninh dịp lễ 30/4

Gần 12h trưa 30/4, khắp các ngả đường ra vào công viên Thủ Lệ (Hà Nội) dòng phương tiện vẫn chen chúc nhau đông nghịt. Thời tiết Hà Nội lúc này nắng nóng gay gắt, giao thông càng trở nên hỗn loạn hơn. Ảnh chụp trên đường Đào Tấn. Dòng người ra vào khu vực công viên Thủ Lệ (Hà Nội) dịp lễ 30/4 và 1/5 càng lúc càng đông. Trong cái nắng nóng gay gắt giữa trưa, lực lượng công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội) vẫn tích cực làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông di chuyển qua lại khu vực cổng công viên Thủ Lệ. Một chiến sĩ Công an phường Cống Vị “đội nắng” phân luồng giao thông. Lối vào công viên Thủ Lệ ở nút giao Đào Tấn - Nguyễn Văn Ngọc thường xuyên xảy ra hỗn loạn giao thông, các chiến sĩ công an nhiều lúc bị ô tô "bủa vây". Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt một cán bộ công an phường Cống Vị. Trong khi đó, trên khu vực đường vành đai 2, các cán bộ Công an phường Ngọc Khánh cũng "mướt mồ hôi" phân luồng các phương tiện ra vào công viên Thủ Lệ. Theo một cán bộ Công an phường Ngọc Khánh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 do lượng hành khách đổ dồn về công viên Thủ Lệ rất đông nên đơn vị đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ chốt trực tại các điểm “nóng” để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thuận tiện nhất nhất cho nhân dân đến công viên vui chơi. Tận tình hướng dẫn, chỉ đường cho người dân tham quan công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ và di chuyển một cách thuận tiện nhất. Dù mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt... ... các cán bộ Công an phường Ngọc Khánh vẫn vui tươi khi làm nhiệm vụ.

