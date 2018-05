Công an bắt giữ kẻ giết người vì 40.000 đồng thế nào?

(Kiến Thức) - Nhờ trích xuất camera an ninh từ một cửa hàng, cơ quan công an đã bắt giữ thành công hung thủ sát hại một người vô gia cư rồi lấy đi số tiền chỉ vỏn vẹn 40.000 đồng.

Thông tin với PV vụ án mạng giết người vì 40.000 đồng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Lực (SN 1991, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là Hoàng Văn T. (SN 1980, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An).



Trước đó, ngày 23/3, Công an TP Vinh tiếp nhận được tin báo tại bãi cỏ trong công viên (ở phường Cửa Nam) có thi thể người đàn ông, trên vùng đầu có nhiều vết thương. Lực lượng chức năng ngay sau đó đến hiện trường khám nghiệm, điều tra.

Lực bị bắt giữ. Ảnh VOV.

Tuy nhiên, vì nạn nhân là người vô gia cư, thường đi lại ở khu vực trên và không có mối quan hệ bạn bè, người thân nên việc xác định các mối quan hệ gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất từ camera an ninh của một cửa hàng cuối cùng công an xác định thời gian xảy ra vụ việc có một nam thanh niên đi lại với tâm lý hốt hoảng. Thông qua hình ảnh camera công an đã bắt giữ Nguyễn Đình Lực.