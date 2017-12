Côn đồ dùng súng tự chế bắn cảnh sát hình sự

(Kiến Thức) - Trong khi đang can ngăn hai nhóm thanh niên ẩu đả, một đối tượng côn đồ đã dùng súng tự chế bắn vào một chiến sĩ cảnh sát hình sự.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 21/12, phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 10 đối tượng gây rối trật tự và sử dụng súng tự chế bắn cảnh sát hình sự thuộc cơ quan Công an huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa).



Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa. Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng hơn 22h ngày 15/12/2017, do mâu thuẫn khi hát tại quán Karaoke Jacson trên địa bàn xã Hoàng Vinh, (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nhóm đối tượng ở TP Thanh Hóa và một nhóm khác ở huyện Hoằng Hóa đã xảy ra ẩu đả. Hai nhóm đã dùng gạch, đá gậy, súng bắn đạn diêm hỗn chiến gây mất an ninh trật tự.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Hoằng Hóa xuống hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Khi lực lượng công an có mặt tại khu vực trước quán karaoke Jacson phát hiện đối tượng Phạm Văn Minh chở Nguyễn Văn Cường, cầm súng tự chế từ hướng TP Thanh Hóa đến khu vực quán Jacson.

Thấy vậy, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hoằng Hóa - Cao Văn Thịnh đã dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Bất ngờ, đối tượng Cường đã bắn súng tự chế vào ông này.

Ngay khi xảy ra sự việc, mọi người đã đưa Phó đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hoằng Hóa đi cấp cứu.