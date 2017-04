Cô gái xinh đẹp và bạn trai bị bắt ở nhà nghỉ cùng “hàng nóng”

Ngày 4.4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP.Hạ Long vừa chuyển Phòng Cảnh sát Ma túy (PC47), Công an tỉnh thụ lý điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép 0,7 kg ma túy của 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiên (SN 1989, ở Hải Phòng) và Đặng Thị Phương (SN 1994, ở Tuyên Quang).

Hiên và Phương tại cơ quan điều tra Theo Công an Quảng Ninh, khoảng 1h ngày 31.3, Công an phường Yết Kiêu (TP.Hạ Long) nhận được tin báo có một thanh niên sẽ vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Móng Cái về Hạ Long. Ngay sau đó, Công an phường Yết Kiêu đã bố trí lực lượng để nắm di biến động của đối tượng này. Đến 2h sáng ngày 1.4, xác định đối tượng dùng xe mô tô xuất phát từ Móng Cái mang ma túy về Hạ Long, Công an phường Yết Kiêu đã bám sát đối tượng. Đến 5h sáng cùng ngày, cảnh sát phát hiện đối tượng tình nghi đón một cô gái có ngoại hình khá xinh đẹp ở khu vực ngã tư Loong Toòng. Sau đó, cặp đôi này đi vòng quanh thành phố Hạ Long khoảng 30 phút trước khi chui tọt vào nhà nghỉ T.M ở phường Cao Xanh, TP.Hạ Long. Lập tức, lực lượng công an đã tiếp cận, bố trí lực lượng bao vây xung quanh khu vực nhà nghỉ T.M, cắt cử cán bộ hóa trang giám sát chặt chẽ đối tượng. Đến 13h cùng ngày, lực lượng Công an đã ập vào nhà nghỉ khống chế và bắt giữ đôi nam nữ khi hai đối tượng vừa sử dụng ma túy đá xong. Cơ quan điều tra thu giữ lượng ma túy tổng hợp từ các đối tượng.

Danh tính đôi nam nữ được làm rõ là Nguyễn Văn Hiên và Đặng Thị Phương. Cơ quan điều tra thu giữ tang vật thu giữ bao gồm 7 túi nilon chứa hơn 0,7kg ma túy tổng hợp, 2 điện thoại đi động và 1 xe mô tô Yamaha biển kiểm soát 14P7-1777.

Công an thành phố Hạ Long sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hiên và Phương, lập hồ sơ ban đầu, chuyển đối tượng và tang vật cho Phòng PC47 xử lý theo thẩm quyền.