Cô gái trở về từ Trung Quốc tố cáo nhóm buôn trẻ em

Ngày 30/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Nghệ An), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam giam 4 tháng vợ chồng Vi Văn Toán và Moong Thị Búa (trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội mua buôn trẻ em.

Toán từng có thời gian sinh số ở Trung Quốc và có quen biết một số đối tượng buôn bán người, đến năm 2013, Toán trở về quê.

Toán và Búa (đứng giữa) bị bắt tạm giam bốn tháng. Ảnh: CTV.

Khoảng tháng 8-2013, Toán đến nhà cháu M.Th.Q (15 tuổi, cháu họ của Toán, cùng ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) và đưa điện thoại ra mở cho Q. xem hình ảnh nhà cửa cao đẹp và cuộc sống giàu sang bên Trung Quốc. Toán nói với Q. là "sống ở Trung Quốc sướng lắm, có sang đó lấy chồng thì Toán đưa đi".

Toán cũng cho biết nếu Q. đồng ý đi Trung Quốc sẽ được nhận 35 triệu đồng. Mặc dù bố mẹ phản đối nhưng Q. nghe lời Toán và đồng ý đi Trung Quốc để "đổi đời".

Với cách trên, Toán đến nhà V.Th.P. (13 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) rủ rê cháu P. sang Trung Quốc lấy chồng...

Toán sau đó điên thoại cho Búa đang ở Trung Quốc rồi lên kế hoạch đưa Q. và P. đi. Gần bốn năm sống cuộc sống khổ cực, tủi nhục ở Trung Quốc, giữa tháng 8-2017, Q. trốn được khỏi nhà chồng và tìm đường về Việt Nam, viết đơn tố cáo Toán và Búa.

Sau khi bị bắt giữ, Toán và Búa khai năm 2013, cả hai bán cháu Q. với giá 6,8 vạn nhân dân tệ, còn P. bị bán với giá 6,5 vạn nhân dân tệ.