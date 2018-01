Cô gái bị hiếp dâm, sát hại thảm thương khi đi chăn dê

Ngày 4/1, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp nghi phạm Lâm Thanh Đởi (22 tuổi, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm và giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 3/1, Công an huyện Tri Tôn nhận được tin báo từ Công an xã Châu Lăng về việc phát hiện một thi thể nữ trên phần đất ruộng dưới chân núi Mồ Côi (ấp Rò Leng). Nạn nhân tử vong trong tình trạng không mặc quần và áo bị xộc xệch. Trên người nạn nhân có nhiều vết xây xát, nhất là trán và hai mắt có vết bầm tím… Xung quanh hiện trường vụ án có nhiều dấu vết giằng co giữa nạn nhân và kẻ thủ ác.

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết chị H. thường đi chăn thả dê dưới chân núi Mồ Côi. Khoảng 14h ngày 3/1, chị H. đi chăn thả dê một mình, đến chiều cùng ngày, một người dân gần đó đã phát hiện thi thể chị H. trên phần đất ruộng nhà mình nên đã trình báo Công an xã Châu Lăng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Thanh Đởi tại nhà riêng, để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Đởi thì đối tượng này đã có hơi men khi thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.