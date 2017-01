Chiều 20/1, bà Huỳnh Châu Âu (49 tuổi, quê ở Cà Mau) gọi điện về đường dây nóng Zing.vn, phản ánh về việc con gái bà là Phan Huyền Chân (22 tuổi, công nhân may) bị bắt cóc một tháng nay.

Bà Âu trình bày, vào 20h ngày 15/12/2016, sau khi nhận lương của công ty may (ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) con bà ra trả tiền nước trước cổng cơ quan thì liền bị 2 thanh niên bịt khẩu trang ập đến khống chế đưa lên xe máy chở đi.

Không thấy con gái về, người mẹ đã đi tìm khắp nơi thì có đồng nghiệp nói nhìn thấy con bà bị Đặng Quốc Việt (32 tuổi, quê ở Bạc Liêu) làm chung công ty bắt chở đi.

Hôm sau, vẫn không thấy Chân về, bà Âu đã đến Công an xã Lê Minh Xuân và Công an huyện Bình Chánh trình báo sự việc.

Khi sự việc vụ bắt cóc đang được trình báo cơ quan chức năng thì trưa 17/12/2016, bà Âu nhận được điện thoại của Việt nói bà mang chứng minh nhân dân của Chân đưa cho anh ta.

Chân dung của cô gái bị bắt cóc trước ngày cưới. Ảnh: Gia đình cung cấp



“Việt đe dọa, tôi chỉ được đi một mình và đi xe buýt, nếu không con tôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng”, bà Âu nói.

Người mẹ hứa đi một mình đến gặp Việt, nhưng mặt khác cũng báo người thân đến điểm hẹn. Được sự trợ giúp của người thân, con gái bà đã được tìm thấy và đưa về phòng trọ.

“Sau khi đưa Chân về được phòng trọ, tôi lại nhận được điện thoại của Việt đe dọa sẽ chặt mẹ con tôi ra từng khúc”, bà Âu không hết lo sợ, thuật lại.

Bị đe dọa tính mạng, bà Âu tiếp tục lên Công an xã Lê Minh Xuân gặp cảnh sát khu vực tên Trí ở ấp 7 để trình báo. Sự việc sau đó, cũng được bà báo lên Công an huyện Bình Chánh.

Mẹ cô gái nói, 13h chiều 20/12/2016, khi Chân đang ở trong phòng trọ với chồng sắp cưới là anh Đỗ Hoàng Phi (25 tuổi, quê ở Kiên Giang) thì một người mặc quần áo công an đeo khẩu trang tới gọi.

“Nghĩ là công an địa phương đến tìm để lấy lời khai, tôi và Chân mở cửa thì liền bị thanh niên mặc sắc phục công an xông vào phòng dùng roi điện khống chế đưa lên xe máy đồng bọn tẩu thoát. Lúc này tôi kêu cứu, cha mẹ tôi chạy đến giúp tôi cản lại nhóm người kia nhưng không kịp. Trong lúc giằng co, tôi giật chiếc khẩu trang của người mặc đồ công an ra thì phát hiện thanh niên đó chính là Việt”, anh Phi kể lại.

Phi nói, suốt một tháng qua, anh mất liên lạc với người yêu. “Nếu Chân không bị bắt cóc thì tụi em sẽ tổ chức đám cưới, vì 2 người đã tổ chức đám hỏi”, Phi buồn bã nói.

Tiếp xúc với phóng viên, bà Âu không khỏi lo ngại cho tính mạng của con gái. Bà nói suốt một tháng qua, bà đã 4 lần đến Công an xã Lê Minh Xuân và 3 lần đến Công an huyện Bình Chánh tha thiết nhờ giúp đỡ, nhưng đến nay con bà vẫn bặt vô âm tín.

Chiều cùng ngày, Zing.vn đã liên hệ với trực ban Công an xã Lê Minh Xuân để xác minh sự việc thì cán bộ nghe điện thoại cho biết, chưa nhận được đơn trình báo sự việc cô gái bị bắt cóc của bà Âu.

Trong khi đó lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho hay đơn vị đang kiểm tra lại thông tin nạn nhân trình báo.