Cô đồng gắn với “cáo buộc” thả rắn thiêng ở Vĩnh Phúc

Trước thông tin cho rằng, cô đồng Vũ Thị Hòa đã thả rắn thiêng có kích thước khổng lồ ít ngày trước ở xã Ngọc Thanh, Vĩnh Phúc phía chính quyền xã cho biết, hiện, công an xã vẫn đang điều tra để xác minh thực hư câu chuyện.

Thực hư cô đồng chữa bách bệnh



Lần theo những thông tin độc giả gửi về báo điện tử Người Đưa Tin tiết lộ nguồn gốc của con rắn dài 5m nặng gần 20kg mà người dân bắt được cách đây ít ngày với nội dung: “Con rắn hổ mang chúa này do bà Vũ Thị Hòa, nhà ở gần chỗ xưởng gỗ đấy thả ra...”, PV đã tìm về xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi bà Vũ Thị Hòa đang cư trú.

Khu vực cô đồng Hòa đang trồng cây dược liệu với cảnh cổng luôn đóng kín và dòng chữ “Xuống xe, tắt máy, xuất trình giấy tờ”. Khi hỏi thăm đường tới nhà “cô đồng Hòa”, thì từ người già cho tới trẻ nhỏ, người sống cách đó tới 5 – 6km cũng có thể chỉ được chi tiết đường tới nhà người phụ nữ này. Sở dĩ, họ gọi là “cô đồng Hòa” vì trước khi về đây cư trú, cô Hòa đã nổi tiếng bởi tài ngoại cảm... dỏm khi các chiêu trò lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ từng bị “vạch mặt” trên cả sóng truyền hình Quốc gia.



Thế nhưng khi hỏi về khả năng chữa bệnh cũng như tìm mộ của cô Hòa, chúng tôi nhận được tiếng “à” lên rất to, sau đó tất cả đều xua tay đầy gay gắt: “Chữa gì, tìm gì, chẳng có tài gì đâu, lừa đảo cả đấy, tốt nhất các cháu đừng tin mà tiền mất tật mang”.

Theo tiết lộ của ông T.N.T. (54 tuổi, xã Ngọc Thanh) thì, cũng lâu rồi ông không thấy cô Hòa có hoạt động gì ở địa phương ngoài việc thành lập công ty trồng dược liệu quý. Cách đây ít ngày, ông được biết, gần khu vực nhà cô Hòa có xuất hiện con rắn khổng lồ. Nhưng để khẳng định chắc chắn nguồn gốc xuất xứ của con rắn đó thì bản thân ông không thể nói được điều gì.

Chị L.T.T.H. (xã Ngọc Thanh) cũng tỏ ra khá am tường về người phụ nữ này khi kể vanh vách tiểu sử của “cô đồng Hòa”. Cô này trước đây ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và hành nghề mê tín dị đoan. Sau đó, cách đây khoảng 3 – 4 năm, cô Hòa đã chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên.

Theo chị H., ngày mới chuyển về đây, cô Hòa cũng tổ chức khám chữa bệnh cho mọi người, có lúc 40 – 50 người lũ lượt ở các nơi kéo về xã Ngọc Thanh tìm cô Hòa để chữa bệnh. Chị H. còn bảo, cách chữa bệnh của cô Hòa cũng kì bí lắm, “truyền năng lượng làm nóng chai nước lọc Lavie” rồi đưa cho người bệnh chườm lên chỗ đau, đến khi nước nguội thì đem ra uống. Nhưng thực tế, chẳng ai khỏi bệnh. Sau đó, cô Hòa trong vòng “kiểm soát” của chính quyền địa phương nên hiện tại không còn hoạt động nào liên quan tới mê tín dị đoan.

“Bà ấy có nhiều “đệ tử” và chủ yếu là những “đệ tử” có thế lực. Có lúc bà ấy tổ chức đám cưới cho cháu hoặc cho “đệ tử” cả trăm mâm, gửi thiệp, thông báo trên loa mời cả làng, cả xã tới ăn nhưng không nhận phong bì của bất kỳ ai. Còn về con rắn khổng lồ, đúng là có xuất hiện ở gần khu vực nhà bà ấy thật nhưng không ai ở đây dám chắc chắn có phải do bà Hòa thả ra hay không”, chị H. khẽ rỉ tai chúng tôi.

Khi chúng tôi tới gần khu vực nhà “cô đồng Hòa” mà theo lời kể của mọi người công ty Dược liệu Vũ Thị Hòa, không biển công ty, cánh cổng luôn đóng kín sau hàng chữ “Xuống xe, tắt máy, xuất trình giấy tờ”. Bên trong là khung cảnh nên thơ được tô vẽ bởi những khóm hoa sắp xếp theo hình, sắc.

Đón tiếp chúng tôi không phải “cô đồng Hòa” mà là một người phụ nữ tự xưng bảo vệ của công ty. Dù cố năn nỉ để được tiếp chuyện cô Hòa với mong muốn được chữa bệnh nhưng sắc mặt người phụ nữ này vẫn lạnh tanh: “Cô Hòa không có nhà và cô không chữa bệnh. Toàn lời đồn nhảm nhí thôi. Hai năm nay cô mở công ty và trồng cây dược liệu quý để xuất khẩu”, nói rồi người phụ nữ này từ chối việc mở cổng và bỏ vào trong.

Chưa xác định được người thả rắn

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, đại diện UBND xã Ngọc Thanh xác nhận việc cư trú của bà Vũ Thị Hòa trên địa bàn. Theo đó, bà Hòa ở thôn Đồng Câu, xã Ngọc Thanh. Cũng theo vị đại diện này, ít ngày trước, người dân địa phương có bắt được con rắn với kích thước dài khoảng 5m, nặng khoảng 20kg nhưng sau đó họ mang đi đâu chính quyền địa phương không biết vì họ không báo với ủy ban nhân dân xã.

“Công an xã Ngọc Thanh cũng phối hợp cùng tổ công tác của thị xã Phúc Yên tiến hành xác minh nguồn gốc con rắn đó nhưng hiện tại chưa có kết quả. Để điều tra xem con rắn đó có phải do bà Hòa thả ra không là cả quá trình rất phức tạp. Chính quyền địa phương cũng vận động, thuyết phục người dân trước những thông tin mê tín dị đoan; đồng thời nắm bắt tình hình liên quan tới bà Hòa để không ảnh hưởng tới an ninh trật tự địa phương. Thời gian này, về bề nổi, bà Hòa không có hoạt động gì liên quan tới mê tín dị đoan”, vị đại diện địa phương cho hay.

Trao đổi thêm với chúng tôi, đại diện Công an xã Ngọc Thanh xác nhận, địa điểm bắt được con rắn khổng lồ ở gần nơi ở của bà Vũ Thị Hòa sinh sống và trồng các loại cây dược liệu. Bà Hòa từng bị công an triệu tập để làm rõ về những hoạt động chữa bệnh, tìm mộ liệt sĩ... Thời gian trước, tại nơi ở của bà Hòa thường tụ tập rất đông người từ nhiều nơi tới. Tuy nhiên, hiện nay, bà này khá kín tiếng và hoạt động nhìn thấy rõ nhất là trồng và kinh doanh dược liệu.

Ông Phó Ngọc Long – Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Thanh - cho hay, ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh con rắn có kích thước khổng lồ được cho là ở xã Ngọc Thanh, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an vào cuộc kiểm tra xem có hay không sự việc đó. Tuy nhiên, đến khi công an kiểm tra thì không còn ai nhận mình bắt rắn.

Về bản thân bà Vũ Thị Hòa, khoảng năm 2012 – 2013, bà Hòa về Ngọc Thanh và thuê nhà của ông Phó Văn Tư khi đó là Bí thư Đảng ủy thôn Đồng Câu. Sau đó bà mua lại đất nhà ông Phó Văn Tư và đưa cả gia đình từ Yên Bái xuống đây ở. Khi mới về địa phương, bà Hòa cũng nói chữa được một số bệnh, tuy nhiên, qua thực tế những người đã trực tiếp được bà Hòa chữa bệnh thì không thấy ai khỏi. Hiện tại, bà Hòa đã xin được giấy phép trồng cây dược liệu và mở công ty mang tên Vũ Thị Hòa.

“Thời gian sinh sống ở địa phương, bà Hòa cũng có một số “vấn đề” nên chúng tôi cũng phải làm việc. Như việc bà ấy có ý định xây cầu bắc qua con suối nhưng không xin phép chính quyền”, ông Long nhấn mạnh.

Hiện tại, những thông tin và hoạt động của bà Vũ Thị Hòa – người đã từng gây bão với khả năng ngoại cảm của mình, vẫn là ẩn số đối với cả chính quyền địa phương cũng như nhiều người quan tâm tới cái tên Vũ Thị Hòa.