Chuyện về tên cướp khét tiếng, giết người tàn bạo ở Quỷ Môn Quan

Sinh ra tại vùng đất chiêm trũng nay thuộc thị trấn Đồng Văn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) nhưng tên tướng cướp với biệt danh “con quỷ điên họ Bạch” lại “thành danh” ở vùng đất biên giới Lạng Sơn với những vụ cướp tàn bạo, giết người không ghê tay.



Chỉ trong vòng 10 năm cuối của thế kỉ XX, Quỷ Môn Quan là mảnh đất màu mỡ, miếng mồi béo bở, nơi hoành hành của hàng chục băng cướp lớn nhỏ. Giờ đây, nơi miền địa đầu tổ quốc đã được bình yên, nhưng kí ức về những băng cướp từng hoành hành tại nơi đây vẫn còn in đậm trong tâm trí của nhiều người.

Những giai thoại về tướng cướp khét tiếng

Quỷ Môn Quan (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) là thung lũng đá vôi rộng hơn 10km2, từng là mảnh đất màu mỡ của những băng cướp tàn bạo. Cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990, Lạng Sơn được coi như “miến đất hứa” của những băng cướp chuyên nghiệp.

Là một trong những cửa khẩu lớn nhất của cả nước, dân buôn bán khắp các tỉnh thành miền Bắc tề tượu tại đây nên Lạng Sơn thường xuyên có những chuyến xe đánh hàng từ của khẩu về vùng xuôi để tiêu thụ. Thời bấy giờ, giao dịch ngân hàng còn chưa phát triển, mỗi chuyến xe lên cửa khẩu là một kho tiền di động, đó cũng chính là những con mồi béo bở cho băng cướp do Bạch Văn Chanh cầm đầu.

Sinh ra tại vùng đất chiêm trũng nay thuộc thị trấn Đồng Văn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) nhưng tên tướng cướp với biệt danh “con quỷ điên họ Bạch” lại “thành danh” ở vùng đất biên giới Lạng Sơn với những vụ cướp tàn bạo, giết người không ghê tay.

Chỉ trong vòng 10 năm cuối của thế kỉ XX, Quỷ Môn Quan là mảnh đất màu mỡ, miếng mồi béo bở, nơi hoành hành của hàng chục băng cướp lớn nhỏ. Giờ đây, nơi miền địa đầu tổ quốc đã được bình yên, nhưng kí ức về những băng cướp từng hoành hành tại nơi đây vẫn còn in đậm trong tâm trí của nhiều người.

Những giai thoại về tướng cướp khét tiếng

Quỷ Môn Quan (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) là thung lũng đá vôi rộng hơn 10km2, từng là mảnh đất màu mỡ của những băng cướp tàn bạo. Cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990, Lạng Sơn được coi như “miến đất hứa” của những băng cướp chuyên nghiệp.

Là một trong những cửa khẩu lớn nhất của cả nước, dân buôn bán khắp các tỉnh thành miền Bắc tề tượu tại đây nên Lạng Sơn thường xuyên có những chuyến xe đánh hàng từ của khẩu về vùng xuôi để tiêu thụ. Thời bấy giờ, giao dịch ngân hàng còn chưa phát triển, mỗi chuyến xe lên cửa khẩu là một kho tiền di động, đó cũng chính là những con mồi béo bở cho băng cướp do Bạch Văn Chanh cầm đầu.

Theo hồ sơ còn lưu lại của Công an tỉnh Lạng Sơn, Bạch Văn Chanh sinh năm 1961, là một tên nổi tiếng ương ngạnh ngay từ khi còn bé. Ngày đó, với những người ở quê hương của Chanh và lực lượng Công an khu vực, hắn là một cái gai nhức nhối do thường xuyên gây ra những hành vi trái pháp luật.

Đầu năm 1980, Chanh bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ và kết án 3 năm tù với những tội danh như, trộm cắp, gây rối trật tự… Tuy nhiên, ngồi trong khám chưa được bao lâu, Chanh đã tổ chức vượt ngục rồi trôi dạt lên xứ Lạng, bắt đầu con đường của một tên tướp khét tiếng vùng biên.

Chân ướt chân ráo lên vùng biên, Chanh ở nhờ trong một gia đình người họ hàng và kiếm sống, mưu sinh bằng nghề bốc vác như nhiều người khác. Tuy nhiên, với bản tính không thích lao động nên Chanh chọn cách làm giàu nhanh nhất là đi “chôm” đồ của người khác.

Nhiều tên giang hồ có máu mặt ở Quỷ Môn Quan thời đó nay đã quy ẩn giang hồ, vẫn còn nhớ như in cái lần Chanh khuất phục băng cướp do 3 tên Trường, Minh, Dinh cầm đầu. Chanh vác theo 2 khẩu AK báng gấp giấu trong áo rồi một mình tìm đến hang mà 3 tên cướp ẩn nấp. Khi cách hang khoảng 200m, Chanh nấp sau mô đá, lớn tiếng muốn xin vào tá túc đồng thời xin luôn quyền làm “đại ca”.

Tất nhiên, 3 tên kia không đời nào chịu để kẻ đến sau thế chỗ, chúng rút súng nhả đạn như vãi trấu về chỗ Chanh đang ẩn nấp. Khi tiếng đạn nổ thưa dần, Chanh khoác hai khẩu súng nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, chạy như bay về phía cửa hang. Tiếng đạn lại nổ chát chúa, Chanh vẫn cười như điên xông đến.

Cách cửa hang chừng 100m, hắn lại cười như điên dại và hét lớn “cho 5 phút suy nghĩ lại”. Đạn bắn gần hết, trong hang lại không có đường lùi, bên ngoài Chanh cùng với hai khẩu súng đầy đạn đang lừ lừ tiến đến. Sau một hồi suy nghĩ, cả bọn buông súng quy hàng tôn Chanh lên làm “đại ca”.

Cuộc đấu súng “cướp ngôi” loan đi rất nhanh. Nhiều băng nhóm khác ở Quỷ Môn Quan khi ấy biết câu chuyện Chanh dùng tay không khuất phục băng cướp khét tiếng để lên nắm quyền người thì cho rằng Chanh có máu liều, người lại bảo Chanh điên nên mới làm thế. Cái biệt danh “con quỷ điên họ Bạch” gắn với Chanh từ dạo ấy.

Những vụ cướp, giết man rợ

Ít lâu sau khi lên nắm quyền, Chanh cùng đàn em liên tiếp thực hiện nhiều vụ cướp, táo tợn, thậm chí chúng còn sẵn sàng nhả súng khi có người dám chống cự. Đại tá Triệu Văn Điện - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã – Công an tỉnh Lạng Sơn nhận định: “Không chỉ Công an mà ngay cả giới tội phạm cũng rất ngại chạm trán với những tên tội phạm điên loạn, bởi chúng thường ra tay không theo bất cứ một quy luật nào. Riêng với băng cướp do Bạch Văn Chanh cầm đầu, chúng luôn gây sốc cho lực lượng chức năng cũng như những nạn nhân bằng những loạt đạn có thể nhả

Nghĩ anh Hùng nhìn đểu nên Minh bảo Chanh: “Anh có tin em giấu súng trong người nhưng vẫn “phơ” trúng thằng kia không? Nghe đàn em nói thế, Chanh cười sằng sặc lên rồi bảo: “Chú cần gì phải vẽ chuyện thế. Cứ làm như anh có phải nhanh hơn không”. Vừa dứt lời, Chanh đứng lên, rút súng, nhằm thẳng anh Hùng và bóp cò. Khi thấy nạn nhân gục ngã, cả bọn phá lên cười rồi lên xe đi mất.

Sau vụ việc tấn công anh Hùng, nhóm của Chanh được Công an Lạng Sơn liệt vào thành phần truy nã nguy hiểm, lệnh tiêu diệt khẩn cấp được thông tin đến những cơ quan chức năng trong toàn tỉnh. Đồng thời, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng bố trí, lập kế hoạch tiêu diệt băng cướp nguy hiểm này.

3h sáng ngày 9/1/1992, chiếc ô tô khách mang biển số 12H – 0594 chở khách từ Bắc Giang lên Lạng Sơn bên trong còn có tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Lạng Sơn được dùng làm mồi nhử nhóm của Chanh.

Đúng như dự đoán, xe mới chỉ chạy vào vùng núi đá thuộc xã Đồng Tân (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) thì Chanh cùng 4 đàn em ngồi trên hai chiếc MINK đuổi theo. Hai chiếc xe đi song song rồi lựa thế vọt lên, ép xe ô tô vào lề đường, trên tay chúng lỉnh kỉnh các loại súng. Khi xe khách vừa dừng lại, tổ công tác ra hiệu làm theo kế hoạch. Khi chúng chưa kịp thực hiện vụ cướp thì những viên đạn của các chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn đã nổ chát chúa, 3 tên đàn em đi theo ngã vật dưới đất. Thấy động, Chanh cùng một đàn em nữa nổ sung bắn lại, rồi lên xe biến mất trong rừng.

Sau vụ chết hụt ở Hữu Lũng, Chanh mai danh ẩn tích một thời gian. Khi thấy mọi chuyện yên ổn, hắn tìm về căn cứ cũ, liên hệ với đồng bọn là Triệu Quốc Bình và Lã Văn Quyên bàn kế hoạch đi cướp và gây ra hàng loạt vụ cướp, giết trên khu vực Quỷ Môn Quan.

Ngày 17/2/1992, chúng bắn chết bà Hoàng Thị Yên (ngụ tỉnh Lạng Sơn) cướp đi một số tài sản. Sáng 7/3/1992, anh Nguyễn Quang Hùng và chị Trần Thị Dần đi đến khu vực cầu Ky, Quỷ Môn Quan, bị Chanh cùng đồng bọn nổ súng giết hại anh Hùng cướp đi một túi tiền gồm một vạn nhân dân tệ cùng 13 triệu đồng.

Sau khi đánh hai “mẻ” lớn ở Lạng Sơn, cướp đi số tiền hàng trăm triệu đồng, Chanh cùng đồng bọn di chuyển về quê nhà Hà Nam hòng thoát khỏi sự truy nã của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Về Hà Nam được vài hôm, Chanh cùng đồng bọn tiếp tục gây ra nhiều vụ cướp giật lớn nhỏ khác. Ngày 3/8/1992, Chanh cùng đồng bọn dùng súng K54 uy hiếp và cướp đi của anh Đỗ Văn Tuấn một chiếc Honda 82 tại tỉnh Hà Nam. Đến ngày 16/8/1992, chúng cướp chiếc xe ôm của anh Hà Đinh Minh cùng 400 ngàn đồng, sau đó lại “hành quân” lên Lạng Sơn.

Mai danh ẩn tích một thời gian, ngày 16/9/1992, Chanh uy hiếp và cướp đi chiếc xe máy hiệu Dream. Sau khi bán chiếc xe, có tiền, Chanh lại bắt xe về Hà Nam để lẩn trốn.

Ngày 18/10/1992, Chanh bị Công an tỉnh Hà Nam bắt trong một lần lên chùa làm lễ cho người bố. Sau những tháng ngày làm mưa, làm gió ở Quỷ Môn Quan, Chanh bị kết án tử hình, chấm dứt cuộc đời“con quỷ điên” khát máu họ Bạch.