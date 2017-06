Chuyện ít biết về “nữ quái” gây mê đại gia cướp tiền

Lon nước yến giá 50 triệu

Liên quan đến vụ “nữ quái” miền Tây gây mê đàn ông ham “của lạ” để cướp tiền, vàng… gây chấn động dư luận ở miền Tây, diễn biến mới nhất có nhiều nạn nhân đến cơ quan công an trình báo là nạn nhân của “nữ quái” này.

Nghi phạm chính trong vụ án là “nữ quái” Lê Thị Ly (41 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú Kiên Giang).

Theo cơ quan công an, thủ đoạn gây mê để cướp tài sản của Ly hết sức tinh vi, bằng cách “bẫy tình” những đàn ông hám “của lạ” rồi mời uống nước giải khát có chứa thuốc mê để cướp tài sản.

Theo Anh N.T.A (43 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh), tình cờ quan biết Ly tại 1 quán nước trên địa bàn TX Duyên Hải. Lúc này Ly nói muốn đến các điểm bán cá biển để mua về bán lại.

Thấy người phụ nữ mới quen nói chuyện dễ thương, thật thà nên anh A. đồng ý chở Ly đi khảo sát các điểm mua bán cá biển tại TX Duyên Hải. Sau nhiều ngày nói chuyện, Ly ngỏ ý muốn mời anh A. về nhà mình ở Kiên Giang chơi.

Thấy Ly mời nhiệt tình nên anh A. đồng ý. Tuy nhiên, trước khi đi Ly ngỏ ý muốn mượn anh A. 50 triệu để mua lại bộ vòng vàng.

“Ly nói với anh A. rằng trước đó do cần tiền tiêu xài nên đã bán bộ vòng vàng. Bây giờ về nhà mà không có bộ nữ trang đó sẽ bị gia đình chửi”, 1 cán bộ CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh nói và cho biết, Ly còn hứa sẽ mở vựa cá cho anh A. làm quản lý.

Tin lời, anh A. đồng ý cho Ly mượn tiền mua vàng. Anh A. cùng người cháu và Ly sang TP Cần Thơ thuê khách sạn và mua bộ vòng vàng trị giá 50 triệu đồng. Trước khi về khách sạn, Ly ghé tiệm tạp hoá mua 1 lốc nước yến.

Đến khách sạn, để dễ “tâm sự” Ly và anh A. ở cùng phòng. Tại đây, Ly đưa cho anh A. lon nước yến và kêu uống. Sau khi uống lon nước mà Ly đưa anh A. lăn ra ngủ mê man. Chỉ đợi có vậy, Ly nhanh chóng rời khỏi khách sạn với bộ vòng vàng. Hôm sau, người cháu sang phòng của Ly thì hoảng hốt phát hiện anh A. nằm bất tỉnh nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng với thủ đoạn trên, Ly làm quen với anh S. (ngụ tỉnh Cà Mau) và nói muốn tìm hiểu kỹ thuật nuôi yến. Do gia đình có nuôi yến nên anh S. đồng ý chở Ly đi xem mô hình xây nhà yến của mình. Trên đường đi, anh S. uống lon nước yến do Ly đưa thì ngủ mê man. Tỉnh dậy, thì ông chủ nuôi yến ở miền Tây hoảng hốt khi phát hiện sợi dây chuyền, chiếc nhẫn 7,5 lượng vàng đã biến mất cùng người phụ nữ mới quen.

Ly tại cơ quan công an. Gần 15 lượng vàng biến mất cùng người đẹp



Ông D. (50 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) đến công an trình báo bị 1 người phụ nữ mới quen biết đánh thuốc mê cướp tài sản và suýt mất mạng. Theo trình báo của ông D., cuối tháng 12/2016, trong lúc uống nước tại 1 quán cà phê ở TP Bạc Liêu thì quen biết Ly. Lúc này, Ly đến nhờ ông D. lấy điện thoại gọi sang máy của nữ quái này. “Anh có điện thoại không, anh thử nhá máy qua cho em thử có reo không”, Ly nhờ vả. Ông D. bấm số điện thoại qua thì nghe đổ chuông.

Đến trưa, Ly gọi điện thoại cho ông D. nhỏ nhẹ nói: “Em mới đến Bạc Liêu, muốn đi ra mẹ Nam Hải mà không biết đường, anh có thể đưa em đi được không?”.

Ông D. vui vẻ nhận lời giúp đỡ Ly. Trên đường đi, Ly tâm sự có chồng cán bộ công an tỉnh Kiên Giang, nhưng đang chờ thủ tục ly hôn nên muốn đi chơi cho khuây khỏa.

Chiều cùng ngày, ông D. đưa Ly về lại TP Bạc Liêu để thuê phòng trọ.

Sau đó, đại gia miền Tây nán lại phòng trọ của Ly ít phút rồi về nhà.

Trên đường về, ông D. liên tục nhận được điện thoại của Ly với giọng than vãn: “Em ở đây 1 mình buồn lắm, anh qua nói chuyện với em chơi”.

30 phút sau, ông D. quay lại phòng trọ của Ly.

Lập tức, Ly lấy lon nước yến đưa cho ông D. và nói: “Anh đi mệt rồi, anh uống nước yến cho khỏe”. Ông D. uống một hớp rồi đưa lại cho Ly.

Sau đó, ông thấy mệt nên ngồi lên giường tựa vào tường và ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau mới tỉnh lại trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, tay chân bủn rủn. Đặc biệt, gần 15 lượng vàng đeo trong người đã biến mất cùng người đẹp. Ông D. nhờ tiếp tân gọi điện thoại báo công an và người thân của mình.

Quý bà cũng dính bẫy

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định Ly là nữ quái gây mê cướp tài sản của nhiều người. Ly bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại phòng trọ trên địa bàn thị trấn 11 (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang). Làm việc với công an, Ly đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, nạn nhân bị Ly gây mê cướp tài sản không chỉ có đàn ông mà còn cả phụ nữ.

Cụ thể, chị C. (44 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) tình cờ quen biết Ly thông qua 1 người bạn. Sau đó, nhóm bạn của chị C. rủ nhau đến nhà người quen tổ chức nhậu.

Thấy chị C. đeo nhiều vòng vàng nên Ly nảy sinh ý định gây mê chiếm đoạt. Ly mua 2 con gà và 2 thùng bia đến nhà người quen của chị C.

Tại đây, Ly tự nấu cháo và lén bỏ thuốc mê vào. Nấu xong, Ly bày biện ra nhậu và múc cháo gà do mình nấu mời mọi người cùng ăn. Ly ăn rất ít. Cả nhóm vừa ăn cháo gà, vừa uống bia thì thấy buồn ngủ. Trong lúc mê man chị C. thấy Ly tháo vòng vàng trên người mình rồi bỏ đi.

Theo công an, Ly là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị phạt 6 tháng tù giam.