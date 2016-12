Chùm ảnh: Những khoảnh khắc về người lính Việt Nam thời bình

Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập cách đây 72 năm (ngày 22/12/1944), tiền thân là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Trong 72 năm qua lực lượng này được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các đơn vị ngày đêm vẫn miệt mài luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh các chiến sĩ đặc công tại Lữ đoàn 113 khổ luyện vượt hàng rào dây thép gai xông lên tiếp cận mục tiêu. Lữ đoàn Đặc công 113 (Binh chủng Đặc công) thường xuyên tổ chức luyện tập, tăng khả năng cơ động tác chiến và trình độ kỹ, chiến thuật cho cán bộ, chiến sĩ 'Đội chống khủng bố' đặc biệt tinh nhuệ. Luyện tập với chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại trường trung cấp 24 Biên phòng. Mỗi năm đơn vị này chỉ huấn luyện một khóa với 40 - 50 chó nghiệp vụ, cho ra lò 5 khóa với gần 150 huấn luyện viên và chó nghiệp vụ về các đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy, ngăn chặn vượt biên - buôn lậu, bảo vệ các mục tiêu - kho tàng. Bay huấn luyện tại Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng PKKQ. Đây là đơn vị sở hữu những chiếc máy bay chiến đấu đa năng, hiện đại. Trung đoàn 923 là đơn vị Không quân tiêm kích đa năng thuộc Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Từ năm 2011 đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chuyển loại, khai thác sử dụng máy bay, trang bị khí tài hiện đại, chiến đấu cơ Su-30MK2. Các chiến sĩ thi bắn súng ngắn tại một buổi hội thao toàn quân. Hội thao bắn súng được tổ chức thường xuyên nhằm đánh giá kết quả huấn luyện đối với bộ đội chủ lực. Thông qua đó, rút kinh nghiệm, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện bắn súng, đồng thời tuyển chọn, bổ sung lực lượng vận động viên cho Đoàn Bắn súng quân dụng Quân đội nhân dân Việt Nam. Người lính trổ tài bơi với súng AK, một trong những nội dung huấn luyện hải quân đánh bộ (thủy quân lục chiến) - lực lượng tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Một người lính hải quân đánh bộ phải giỏi nhiều kỹ năng: sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, bơi giỏi, chịu được sóng gió (có thể lên đến cấp 6), am hiểu thời tiết biển, thể lực tốt. Khi đổ bộ vào bờ, hải quân đánh bộ phải tác chiến ngay. Họ chiến đấu như bộ binh và kỹ năng chiến đấu phải cao hơn bộ binh. Chiến sĩ tại buổi tập luyện dò mìn ở Tiểu đoàn công binh 93 - Bộ tư lệnh công binh. Đơn vị này làm nhiệm vụ bảo vệ phía Tây thủ đô Hà Nội; phòng chống khủng bố, chống bạo loạn lật đổ, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, sẵn sàng nổ phá đê để phân lũ, chậm lũ…. Lực lượng công binh Tiểu đoàn 93 tập giải cứu người bị nạn trong một vụ hỏa hoạn. Những nhiệm vụ mà cán bộ, chiến sĩ công binh tại đây đảm nhiệm thầm lặng và nhiều nguy hiểm nguy rình rập. Ngoài ra, những người lính còn phải làm tốt công tác bảo quản bảo dưỡng, vũ khí trang bị kỹ thuật. Một trong những nhiệm vụ triển khai cuộc vận động 50 theo tinh thần Chỉ thị số 50 của Bộ Quốc Phòng về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Những người lính trên mặt trận kinh tế. Họ là những người lính thợ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của đơn vị mình. Chiến sĩ Phạm Văn Hiến làm việc ở mỏ than thuộc Tổng công ty Đông Bắc-Bộ Quốc phòng (Quảng Ninh), danh hiệu đơn vị anh hùng lao động được Đảng và Nhà nước trao tặng. Doanh nghiệp quân đội kinh doanh than khoáng sản này có 830 thợ mỏ tiêu biểu, xuất sắc đến từ các đơn vị năm 2016. Phút nghỉ ngơi, sinh hoạt văn nghệ tại doanh trại. Hàng năm, các đơn vị quân đội vẫn tiếp tục đón nhận thêm nhiều người lính trẻ. Kể từ năm 2016, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, mỗi năm sẽ có một đợt giao quân thay cho hai đợt/năm như trước đây để tránh tốn kém về vật chất và thời gian, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ khác của quân đội, địa phương.

