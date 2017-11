Chủ tịch xã bị bắn ở trụ sở: Tạm giữ trưởng công an xã

(Kiến Thức) - Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ Trưởng công an xã Nghi Quang nổ súng bắn Chủ tịch xã này. Nguyên nhân xảy ra vụ việc bước đầu đã được xác định.

Tin mới nhất liên quan tới vụ việc một Chủ tịch xã bị bắn ngay tại trụ sở xảy ra ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - sáng nay (10/11), ông Nguyễn Đình Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho báo chí biết, có vụ việc Chủ tịch xã bị bắn vào chiều ngày 9/11.

Theo ông Tiến, chiều ngày 9/11, cán bộ UBND xã Nghi Quang hoạt động bình thường nhưng 15h cùng ngày ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng Công an xã Nghi Quang mới đến làm việc, vì buổi trưa ông Thấu đi uống rượu với bạn.

Ông Nguyễn Đình Thấu - Trưởng công an xã Nghi Quang. Ảnh: Zing.vn.

Ông Thấu đến trụ sở với trạng thái có hơi men trong người, nói to, gây ồn ào. Lúc này, ông Thanh ra can để tránh gây ồn ào, thì bị ông Thấu dùng súng cao su bắn nhiều phát (công cụ hỗ trợ công an xã,băng đạn có 10 viên). Ông Thanh đã bị đạn bắn trúng 4 phát vào phần tay và vai.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Thanh được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thông tin nhanh chóng được trình báo lên công an huyện Nghi Lộc.

Liên quan đến vụ việc, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng công an huyện Nghi Lộc xác nhận thông tin với báo chí và cho biết, ông Thấu đang bị tạm giữ tại công an huyện Nghi Lộc.

Hiện tại sức khỏe của ông Thanh đã hồi phục, vẫn chưa đi làm trở lại, hoạt động của ủy ban vẫn diễn ra bình thường.

Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc.