Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia

Chiều 9/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2016, ký Kế hoạch hợp tác năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia; bày tỏ đánh giá cao các nội dung hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, cũng như kế hoạch hợp tác năm 2017 vừa được hai bên ký kết. Chủ tịch nước nhấn mạnh, duy trì các cuộc gặp cấp cao thường niên, ký kế hoạch hợp tác chính là hiện thực hóa phương hướng đã được lãnh đạo hai nước đề ra, thể hiện sinh động mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện và có hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, góp phần tăng cường môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường hợp tác toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Chính phủ Campuchia kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định của nước kia, không để các lực lượng cực đoan kích động thù hằn dân tộc; cảm ơn Chính phủ Hoàng gia, Bộ Nội vụ Campuchia và cá nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng đã hỗ trợ, giúp giải quyết giấy tờ cho kiều dân Việt Nam ở Campuchia ổn định cuộc sống; cũng như sự hợp tác trong công tác phân giới, cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Campuchia dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chủ tịch nước chúc mừng và tin tưởng Chính phủ, nhân dân Campuchia sẽ giành được thành tựu to lớn hơn trong xây dựng và phát triển đất nước, chúc Đảng Nhân dân Campuchia sẽ giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2017 và bầu cử Quốc hội năm 2018, qua đó tiếp tục lãnh đạo đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chào trân trọng và lời thăm hỏi tới Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, cùng các vị lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng trân trọng cảm ơn những đánh giá của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quan hệ hai nước, nhấn mạnh điều này cho thấy lập trường của Việt Nam trước sau như một ủng hộ nhân dân Campuchia. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng cho biết, để triển khai có hiệu quả hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước, phía Campuchia đã có kế hoạch tổ chức hội nghị phát triển các tỉnh biên giới giữa hai nước và hiện đang trong quá trình thảo luận với phía Việt Nam về ý tưởng này. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng khẳng định, chuyến thăm cũng là dịp bày tỏ cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, vươn lên xây dựng và phát triển đất nước. Nếu không có thắng lợi ngày 7/1/1979 thì đất nước Campuchia không có ngày hôm nay./.