Chủ đầu tư Carina Plaza làm gì khiến cư dân "kêu cứu"?

Cư dân chung cư Carina Plaza đã gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng ngăn chặn việc tự ý sửa chữa khu vực hầm, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư này của chủ đầu tư. Ngày 2/4, sau khi nhận được đơn của cư dân phản ứng về việc chủ đầu tư (Công ty TNHH Hùng Thanh) ra thông báo tự ý sửa chữa tầng hầm, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại thảm khốc…UBND TP HCM đã chỉ đạo Sở Xây dựng TP phối hợp với các ban ngành, chính quyền quận 8 kiểm tra, dừng việc sửa chữa này.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (đại diện cư dân chung cư Carina Plaza) cho biết cũng đã gửi đơn kiến nghị Chủ tịch UBND TP HCM, Ban giám đốc Công an TP HCM, Công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư) và Công ty Cổ phần đầu tư 577 (đơn vị góp vốn với Hùng Thanh) để yêu cầu đối thoại trực tiếp với cư dân.

“Hơn 10 ngày từ khi xảy ra vụ cháy gây hậu quả thảm khốc về người và tài sản nhưng hai công ty nói trên chỉ truyền thông tin đến cư dân bằng văn bản dán ở văn phòng Ban quản lý (BQL) hoặc bằng miệng từ những nhân viên BQL. Cư dân chúng tôi có rất nhiều nội dung cần 2 công ty này giải đáp và cung cấp kịp thời, nhưng cư dân không thể nào tiếp cận được với những người có thẩm quyền của chủ đầu tư cũng như thành viên góp vốn của chủ đầu tư”, đại diện cư dân chung cư Carina Plaza bức xúc chia sẻ.

Người dân cho rằng, việc chủ đầu tư Carina Plaza và đơn vị liên quan chưa chịu “ra mặt” đối thoại trực tiếp khiến cư dân thêm hoang mang và gặp muôn vàn khó khăn, không thể an tâm để khắc phục sự cố, ổn định tinh thần để tiếp tục trở lại cuộc sống, nuôi dạy con cái…

"Chúng tôi muốn được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo 2 công ty Hùng Thanh và 577, nhằm giải đáp cho cư dân những vấn đề như: An toàn sau thảm họa, việc bồi thường, thời gian mà cư dân có thể quay trở lại sinh sống với độ an toàn đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định…”, một phần nội dung đơn cư dân gửi khẩn cấp đến Chủ tịch UBND TP HCM và Ban giám đốc Công an TP HCM.