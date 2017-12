Chồng cắm điện giết vợ khi đang ngủ vì dám đòi điều này

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trương Hoàng Hải (26 tuổi, quê An Giang) về hành vi giết người.

Đối tượng Trương Hoàng Hải. Nạn nhân là chị Trần Thị Thảo Quyên (26 tuổi, vợ của Hải).



Theo cơ quan điều tra, Hải và Quyên là vợ chồng có nhau được 2 người con. Do Hải mê chơi số đề nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Quyên đòi li dị.

Giữa tháng 10 năm nay, Quyên dẫn hai con nhỏ về nhà cha mẹ ruột ở khóm Vĩnh Chánh 2 (phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang) ở. Nhiều lần gọi điện cho Quyên không được, Hải nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác nên nảy sinh ý định dùng dây điện giết chết Quyên rồi tự sát theo.

Rạng sáng 17.10, Hải đến nhà cha mẹ vợ rồi dùng dây dẫn điện (một đầu dây có chuôi cắm điện, đầu còn lại tuốt vỏ lộ dây đồng) mắc vào bàn chân phải của vợ khi Quyên đang ngủ rồi cắm chuôi vào ổ cắm điện.

Bị điện giật Quyên giãy giụa, la lớn. Sợ bị phát hiện, Hải lấy gối đè lên miệng vợ để người này không thể kêu cứu. Lúc này, nghe tiếng hô hoán, người thân trong gia đình Quyên chạy đến rút chuôi ghim điện ra đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chị Quyên xuất viện trong chiều cùng ngày. Kết quả giám định pháp y xác định chị Quyên bị phồng rộp da ở bàn chân phải.