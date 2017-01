Không thể tin số vi phạm bị CSGT Hà Nội xử lý năm 2016

Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết: Năm 2016, lực lượng CSGT Hà Nội tập trung hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông trên 361 nút giao thông trọng điểm, giải quyết 57 chuyên đề, tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Tổng kiểm tra xử lý hơn 500 nghìn trường hợp vi phạm, quy thành tiền nộp ngân sách Nhà nước 176 tỷ đồng.



Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự giao thông trên địa bàn Thủ đô, 15 tổ công tác 141 Hà Nội còn tập trung xử lý hơn 400 đối tượng phạm pháp hình sự, tập trung xử lý những hành vi cố tình vi phạm luật giao thông, mang theo vũ khí thô sơ, đua xe trái phép…

CSGT Hà Nội kiểm tra, xử lý trường hợp lái xe điều khiển phương tiện uống rượu, bia.

Năm 2017, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tiếp tục chọn là năm an toàn giao thông với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, lực lượng CSGT CATP Hà Nội sẽ chủ động đề xuất triển khai các biện pháp, kế hoạch giải quyết mọi vấn đề phức tạp liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, Phòng CSGT CATP Hà Nội sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô mỗi ngày, mỗi người có một việc tốt phục vụ nhân dân” với khẩu hiệu hành động “lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Thủ đô: kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.