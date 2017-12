Cho rằng bị…nhìn đểu, xách súng bắn hàng xóm

Chi tiết vụ việc đem súng bắn người vì bị...nhìn đểu, theo Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), Đinh Văn Tuấn và Nguyễn Xuân Vinh (33 tuổi, ngụ xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai) có xích mích mâu thuẫn từ trước.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Nguồn: Người Đưa Tin

Sáng ngày 1/12, khi Vinh đi qua nhà Tuấn thì hai bên xảy ra cãi vã khi Tuấn cho rằng mình bị nhìn đểu. Nguyên do của cuộc cãi vã là bởi Tuấn cho rằng Vinh đã nhìn đểu mình. Trong lúc cãi cự, Tuấn liên tục dọa lấy súng bắn Vinh.

Sẵn đang bực tức, Vinh thách thức Tuấn. Nghe vậy, Tuấn nổi máu sĩ diện, vào nhà lấy súng bắn đạn bi ra bắn chỉ thiên hai phát. Thấy Vinh vẫn chưa chạy, Tuấn nhắm Vinh bắn một phát thì đạn bay sượt qua cằm Vinh.

Ngay sau đó, Công an xã Phước Lộc đã có mặt can thiệp, xử lý. Tuy nhiên, Tuấn không thừa nhận hành vi bắn người . Tại Công an xã Phước Lộc, Tuấn và Vinh đã thỏa thuận xử lý nội bộ.

Hiện cơ quan công an đang truy xét nguồn gốc khẩu súng mà Tuấn dùng để bắn Vinh.