Chính khách nước ngoài thăm Việt Nam và vị thế Việt Nam trên TG

Gần đây nhất, nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 16-17/1/2017. Đây là chuyến công du tới Việt Nam lần thứ 3 kể từ khi ông Abe được bổ nhiệm làm thủ tướng năm 2013. Ảnh: Zing. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Abe thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước, khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng và lâu dài. Ảnh: VOV. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến lễ trao đổi nhiều văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước như: Công hàm trao đổi ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 (trị giá 10 tỷ Yên), Công hàm trao đổi cho Dự án viện trợ không hoàn lại cho Chương trình phát triển kinh tế - xã hội cung cấp trang thiết bị tăng cường năng lực bảo đảm an ninh đường thủy (trị giá 300 triệu yên)... Ảnh: Zing. Trong cuộc họp báo chung thông báo kết quả hội đàm giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, hai bên đã đạt nhất trí cao về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Ảnh: Zing. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 - 27/4/2016. Đây là chuyến thăm Việt Nam và nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Lào. Ảnh: VOV. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và các lãnh đạo Việt Nam đã gặp gỡ trao đổi, tái khẳng định thiện chí và nguyện vọng của cả hai phía trong quan hệ hợp tác, tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam có truyền thống từ lâu đời. Ảnh: TTXVN. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 - 25/5/2016. Ảnh: Tuổi Trẻ. Cuộc gặp của nguyên thủ 2 nước Việt - Mỹ tại Phủ Chủ tịch mang lại nhiều kết quả quan trọng, trong đó có tuyên bố về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí. Ảnh: VOV. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama đã chủ trì cuộc họp báo với sự tham gia của hàng trăm nhà báo. Hai nhà lãnh đạo đã trả lời nhiều nội dung liên quan đến quan hệ hai nước, hợp tác trong khuôn khổ đa phương. Ảnh: Dân Trí. Trong chuyến thăm Việt Nam, ông Obama gây thiện cảm về sự gần gũi, cởi mở, hòa đồng với người dân. Ông đi ăn bún chả bình dân, vui vẻ chụp ảnh, bắt tay người hâm mộ. Ảnh: Dân Trí. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-3/9/2016. Đây là chuyến thăm chính thức song phương đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam trong 15 năm qua. Ảnh: VOV. Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển sâu rộng và thực chất trên các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2007. Trên cơ sở đó, để đáp ứng nguyện vọng của Lãnh đạo và nhân dân hai nước, phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài, cũng như mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ “Đối tác chiến lược” lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện”. Ảnh: Vietnamnet. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5-7/9/2016. Ngài Francois Hollande là vị Tổng thống thứ ba của Cộng hòa Pháp sang thăm Việt Nam, sau các chuyến thăm của Tổng thống Francois Mitterrand (năm 1993) và Tổng thống Jacques Chirac (các năm 1997 và 2004). Ảnh: Zing. Tại cuộc hội đàm, hai nhà Lãnh đạo khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương và nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác trong các dự án trọng điểm về cơ sở hạ tầng, năng lượng, hàng không, y tế - dược phẩm, môi trường, nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Ảnh: Zing. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/9/2016. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Rodrigo Duterte kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2016. Ảnh: TTXVN. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Philippines, hai bên đã ra tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Philippines. Ảnh: VOV. Sáng 20/12/2016, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ đón trọng thể Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày. Ảnh: Vnexpress. Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia nêu rõ: Hai bên cam kết sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đã được nêu trong các Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia năm 1999, 2005, 2009, 2011 và 2014, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để đe dọa an ninh của nước kia, giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng đàm phán hòa bình. Ảnh: VOV.

