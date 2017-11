Chìm tàu chở than 4.600 tấn ở biển Cửa Lò

Sóng to, gió lớn đã khiến tàu chở hàng nghìn tấn than và 12 thuyền viên bị nhấn chìm trên vùng biển Nghệ An.

Chiều nay, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, do sóng to gió lớn nên tàu chở than Hồng Anh 69 bị lật chìm xuống biển khi đang chở 4.600 tấn than cùng 12 thuyền viên vào lúc 13h30 cùng ngày.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng cứu tàu chở than bị chìm trên biển Nghệ An hồi tháng 7 - Ảnh: VietNamNet.

Theo đó, tàu Hồng Anh 69 bị nhấn chìm khi đang neo đậu cách bờ biển phường Nghi Hải, TX.Cửa Lò khoảng 5 hải lý về phía Đông, đang chờ cập cảng để trả hàng.

Nhận được tin báo, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Đài thông tin Duyên hải Bến Thủy phát thông tin thông báo các phương tiện giao thông vận tải thủy, các tàu cá của ngư dân gần vị trí tàu bị nạn hỗ trợ ứng cứu 12 thuyền viên.

Đến 13h45, tàu Biên phòng của Hải đội 2 mang số hiệu BP 06-19-01 với 15 cán bộ, chiến sỹ do ông Hoàng Văn Hòa - Chính trị viên, Phó chỉ huy xuất phát tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra tại vùng biển tàu Hồng Anh 69 bị chìm .

Đến 14h40 cùng ngày, tàu SAR273 và tàu nạo vét Bình Minh 02 của Công ty Minh Thu đã cứu được toàn bộ 12 thuyền viên.

Hiện nay sức khỏe của 12 thuyền viên đã trở lại bình thường.