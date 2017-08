Chia nhau mẩu lương khô, mật phục trùm ma túy giữa rừng già

Người dẫn đầu tổ trinh sát lên đường đánh bắt đối tượng trùm ma túy truy nã đặc biệt nguy hiểm, đang lẩn trốn giữa trùng điệp núi rừng hôm đó là Thiếu tá Chu Văn Quang, hiện là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

Thiếu tá Chu Văn Quang, Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 chia sẻ về trận đánh.

Hơn 5 năm đã trôi qua, Thiếu tá Quang mới chia sẻ về trận đánh án chưa từng được nói đến với An ninh Tiền tệ.

Ngôi nhà của trùm ma túy Sùng A Khai nằm tách biệt trong một thung lũng, một mặt tựa lưng vào dãy núi đá vôi trùng điệp, hướng kia trông ra Quốc lộ 6 chạy từ thị xã Sơn La về huyện Mộc Châu. Để vào được nhà Khai chỉ có con đường độc đạo. Ngôi nhà y được thiết kế kín đáo và có tới 6 camera quan sát.

Một ngày giữa tháng 10/2012, trong một lần Khai vắng nhà, lực lượng công an địa phương đã thực hiện lệnh khám xét và phát hiện 1 khẩu súng quân dụng cùng một số tang vật.

Tuy nhiên ít phút sau đó, từ trên các đỉnh núi, sườn núi xung quanh nhà Khai, súng nổ liên hồi, ngắm về ngôi nhà, nơi các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ.

Sau gần 15 phút đấu súng, Khai và đồng bọn đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở trốn mất. Từ sau thời điểm ấy, ông trùm này biệt tích khỏi Lóng Luông. Lực lượng đánh án mất dấu hắn.

Hơn 1 năm sau, lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ tự lệnh Cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh Sơn La truy bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm này.

“Tôi được giao nhiệm vụ dẫn đầu tổ trinh sát lên đường, phối hợp với các chiến sỹ khác thuộc Công an tỉnh Sơn La nhằm tổ thức thâm nhập, khảo sát địa bàn, nắm bắt tình hình.

Sau nhiều ngày nghiên cứu, đánh giá tình hình, chúng tôi xác định trùm buôn ma túy Sùng Văn Khai, từng có 2 lệnh truy lã đặc biệt nguy hiểm của Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Sơn La cầm đầu đường dây buôn bán hàng trăm bánh ma túy. Đặc biệt, đối tượng luôn luôn có súng và lựu đạn sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng tới cùng.

Cuối tháng 11/2013, chúng tôi cử 1 chiến sỹ trong tổ công tác đặc biệt cùng một chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La đi khảo sát địa bàn để xây dựng phương án tác chiến. Trên đường đi, vô tình gặp đối tượng Sùng Văn Khai, hắn lập tức rút súng đuổi theo và xả bắn. Rất may là 2 chiến sỹ rút được về vị trí an toàn", Thượng tá Chu Văn Quang kể.

Kho hàng nóng Sùng A Khai luôn mang kề kề bên mình.

Nhận được tin báo về, Thượng tá Quang đã lập tức cùng lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La họp bàn và quyết tâm đánh bắt đối tượng manh động này.

Cuối tháng 11/2013, từ nguồn tinh trinh sát báo về, đối tượng không có trong bản và dựng lán trên rừng lẩn trốn, Thượng tá Quang đã trực tiếp cùng tổ công tác hành quân lên đường.

"Vượt qua chừng 3 - 4km đường rừng, chúng tôi đã gần đến mục tiêu. Đó là một cái làn dựng khá tuềnh toàng ngay phía dưới mép núi. Qua thiết bị chuyên dụng, chúng tôi xác định chiếc lán chính xác là của Sùng A Khai.

Tôi gấp rút báo cáo và lập kế hoạch, chờ đêm xuống để tổ chức đánh bắt. Vào khoảng 22h, lực lượng trinh sát tiếp cận khu vực gần nhà đối tượng. Lúc này lại xảy ra một tình huống, nếu đánh bắt đối tượng, rất có thể trong lán có cả vợ và con nhỏ của Khai sẽ gây nguy hiểm, chính vì vậy, tổ trinh sát quyết định rút anh em ra phía ngoài để chờ lệnh.

Đêm đó, trời rét căm căm, khu vực chúng tôi đang mật phục lại là vùng lạnh nhất địa bàn tỉnh Sơn La. Để chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết, anh em túm tụm lại đốt một đống lửa nhỏ để sưởi; cùng chia nhau mấy mẩu lương khô và hộp mì tôm cho đỡ đói. Đến 3h sáng hôm sau, một lần nữa, chúng tôi áp sát khu vực nhà đối tượng bị truy nã nằm chờ trời sáng...”, Thiếu tá Chu Văn Quang kể.

(Còn nữa)