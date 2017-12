Chỉ vì 5 triệu đồng, phải trả giá bằng bản án tử hình

Ngày 29/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xử sơ thẩm đối với Xồng Bá Tênh (31 tuổi, trú bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tênh bị lãnh án tử hình do vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ đêm 12/7, trên đường đi làm rẫy về, Tênh gặp một người mang quốc tịch Lào thuê Tênh vận chuyển một ba lô màu đen về nhà Tênh ở bản Buộc Mú (xã Na Ngoi) rồi đưa đến bản Khe Kiền (xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) với tiền công 5 triệu đồng.

Xồng Bá Tênh tại phiên xét xử.

Trong lúc thiếu tiền, khó khăn nên Tênh đồng ý. Người này đưa cho Tênh một số điện thoại và dặn ngày mai đưa đến bản Khe Kiền, gọi điện thoại thì có người đến nhận và lúc đó Tênh sẽ được trả tiền công.

Sau khi nhận chiếc ba lô đưa về đến nhà, Tênh tò mò mở ba lô ra xem thấy bên trong đựng hai hộp bọc túi ni lông vuông vắn. Lúc này, Tênh đoán biết đó là chất ma túy. Đến 7 giờ sáng hôm sau (13/7), Tênh mang chiếc ba lô lên xe máy, rồi đi đến bản Khe Kiền để giao cho người nhận. Khi Tênh đang chạy xe máy trên quốc lộ 7A (địa phận xã Lưu Kiền) thì bị cảnh sát bắt giữ và thu giữ chiếc ba lô trên (bên trong chứa 20 bánh heroin).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã mở niêm phong để trưng cầu giám định và cân trọng lượng cho thấy 20 bánh heroin thu giữ từ Tênh là có tổng trọng lượng 7,03 kg.

Tại phiên tòa, bị cáo Tênh thành khẩn khai báo thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.