Chém nạn nhân suýt chết, lại cãi chỉ "đập dao vào"

Ngày 14/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Doãn Văn Đức (SN 1972, ở đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thu Hường (SN 1976).

Bị cáo Doãn Văn Đức tại tòa. Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Doãn Văn Đức là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em. Năm 24 tuổi, Đức vướng lao lý, bị TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xử phạt 36 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, người đàn ông này trở về địa phương sinh sống. Những tưởng sau vấp ngã, sai lầm của tuổi trẻ, khi ở cái tuổi ngoài tứ tuần, Đức sẽ biết kiềm chế tính nóng của bản thân để tránh vòng lao lý. Tuy nhiên, trong phút nóng giận không kiểm soát được, người đàn ông này suýt cướp đi tính mạng của nữ hàng xóm vì cho rằng chị Hường nói xấu mình.



Tài liệu điều tra thể hiện, nhà Đức ở 145 Lê Duẩn. Bên cạnh là ngõ nhỏ trong có nhiều gia đình sinh sống, trong đó có gia đình chị Hường. Do nhà Đức và nhà chị Hường đối diện nhau nên xảy ra va chạm, xích mích. Đức cho rằng chị Hường thường xuyên nói xấu, chửi đổng mình. Nhiều lần bị chửi đổng, người đàn ông 45 tuổi làm đơn tố cáo ra phường nhưng không được giải quyết khiến mâu thuẫn càng trở lên sâu sắc hơn. Bởi theo lời trình bày của Đức, cán bộ phường là họ hàng của chị Hường nên họ không giải quyết đơn của anh ta.

Khoảng 14h 15’ ngày 10/1, Đức đi uống rượu cùng bạn bè. Khi đã chếnh choáng hơi men, anh ta đi về nhà 145 Lê Duẩn. Tại đây, Đức thấy chị Hường đang gội đầu cho khách. Vừa lúc đó, người đàn ông nhà đối diện thấy chị Hường quay mặt ra ngoài cửa nên cho rằng chị Hường lườm mình. Tức giận, anh ta vào nhà lấy con dao phay dài gần 30cm giắt ở cánh cửa sang hỏi tội hàng xóm.

Vừa xông vào quán gội đầu, Đức đi ngay tới chỗ chị Hường. Chẳng nói chẳng rằng, anh ta giơ dao lên chém liên tiếp hai nhát vào đầu bên phải của chị Hường theo hướng từ trên xuống dưới khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Chứng kiến cảnh ấy, anh Dương Văn Mạnh (SN 1992) – là người giúp việc cho gia đình chị Hường chạy tới dìu nữ chủ nhân đi vào phòng trong. Tuy nhiên, Đức không buông tha, tiếp tục cầm dao chém với theo. Nhát chém cuối này trúng ngay gáy của nạn nhân.

Sau khi chị Hường được anh Mạnh đưa vào phòng trong thì cháu Đỗ Minh Quang (SN 2001, con trai chị Hường) đã đóng cửa kính ngăn cách giữa hai phòng lại. Thấy vậy, Đức lao tới, định lao vào bên trong nhưng không được. Tức giận, Đức vác dao đứng ngoài chém vào cửa kính, sau đó vứt dao lại hiện trường, đi ra ngoài.

Gặp những người hàng xóm đang vây xung quanh bên ngoài, Đức bảo với mọi người mình vừa chém chị Hường xong, gọi công an đi. Nhận được tin báo, Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ Đức đưa về trụ sở làm việc. Trong khi đó, chị Hường được mọi người đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Theo kết luận giám định pháp y thương tích, chị Hường bị tổn hại 50% sức khỏe.

Tại cơ quan điều tra, Đức chỉ khai chém chị Hường 2 nhát vào vùng đầu, không thừa nhận nhát chém thứ 3 vào gáy nạn nhân. Trong khi đó, bị hại và nhân chứng khẳng định có. Tuy nhiên, tại các giấy chứng thương của bệnh viện không thấy ghi nhận vết thương vùng vai gáy của chị Hường.

Trước thông tin này, chị Hường khẳng định vết thương vùng vai gáy nhẹ, chỉ bị xước da, lại bị áo che nên các bác sỹ không phát hiện được và không xử lý.