Cháy dữ dội trên phố Phùng Hưng, vội sơ tán trẻ mầm non

Vụ hỏa hoạn trên phố Phùng Hưng xảy ra vào khoảng giờ trưa nhưng cũng khiến tuyến phố ùn tắc. Được biết số nhà 81 là nhà cũ 2 tầng, 1 tum đang bán quần áo, các nhà 83 và 85 là công ty và cửa hàng cầm đồ. Khói lan sang ngôi nhà 89 Phùng Hưng là trường mầm non 1/6, tất cả các học sinh đã được di dời. Do cửa hàng có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các nhà bên cạnh. (Ảnh: NLĐ) Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Đến 13h đam cháy vẫn chưa được khống chế, đã có 4 xe PCCC có mặt tại hiện trường. Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên người dân phát hiện thấy mùi khét cùng khói mù mịt phát ra từ căn nhà số 81 Phùng Hưng liền hô hoán và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Nhà này là cửa hàng bán quần áo, do có nhiều vật dụng dễ cháy cùng thời tiết hanh khô, gió đông bắc thổi mạnh nên ngọn lửa dễ dàng bùng phát, lan nhanh. Đến 13h30, đám cháy được khống chế. Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

