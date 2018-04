Cháy chung cư Rivera Park 173 Xuân Thủy, dân chạy tán loạn

Chiều ngày 20/4, xác nhận với PV Kiến Thức lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), chiều cùng ngày xảy ra vụ cháy chung cư Rivera Park 173 Xuân Thủy.



Theo thông tin ban đầu thì vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày, bắt nguồn từ bên trong một căn hộ ở tầng 7 chung cư Rivera Park. Nhiều người dân cho rằng, lúc xảy ra cháy chỉ có chuông báo cháy ở tầng 7 kêu còn các tầng khác im bặt.

Tòa chung cư nơi xảy ra vụ cháy.

Tiếp nhận thông tin lực lượng PCCC khẩn trương đến hiện trường phối hợp với công an phường sở tại để xử lý.

Vụ cháy khiến người dân sinh sống bên trong chung cư Rivera Park 173 Xuân Thủy vô cùng hoảng loạn. Do hỏa hoạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm nên nhiều người đi đường hiếu kỳ đã dừng lại để xem khiến tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng.

Người dân hốt hoảng tháo chạy khỏi tòa nhà.