Cháy chung cư Carina: Dân sống vạ vật tầng trệt như người vô gia cư

Tan hoang sau vụ cháy

Gần 10 ngày trôi qua sau vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM), chúng tôi quay lại hiện trường.

Bao trùm chung cư Carina sau vụ cháy là không khí ảm đạm, vắng người qua lại. Thiệt hại về người và tài sản quá lớn khiến cư dân ở đây dường như mất hết sức sống, niềm tin.

Mùi khét, hắc vẫn rất nồng nặc, âm ỉ trong chung cư dù chủ đầu tư đã huy động đông đảo lực lượng dọn dẹp, cọ rửa gần 10 ngày nay.

Hiện trường chung cư Carina tan hoang sau vụ cháy. Nhiều xe máy, ô tô, hệ thống điện, ông nước bị thiêu rụi.

Hàng trăm xe máy, ô tô bị thiêu rụi sau 1 đêm đã được dọn ra ngoài, chất hàng dài ở sân trước chung cư. Nhìn những chiếc ô tô giá hàng tỷ đồng giờ trở thành đống sắt vụn khiến ai cũng xót xa, tiếc nuối.

Trong chung cư, ngoài lực lượng dọn dẹp, sửa chữa vẫn rải rác những cư dân thu dọn đồ đạc sinh hoạt đến chỗ ở tạm mới để chủ đầu sửa sang lại tòa nhà. Dù rất mệt mỏi nhưng cư dân vẫn nỗ lực hợp tác với chủ đầu tư, khắc phục hậu quả nhanh nhất có thể.

Nhiều ô tô sang giá hàng tỷ đồng bị thiêu rui khiến nhiều người tiếc nuối.

Cuộc sống đảo lộn

Sau vụ cháy, cư dân sống ở chung cư Carina thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Bà Trương Thị Minh Khánh (49 tuổi), cư dân sống ở tầng 1 chung cư Carina cho biết, chồng bà Khánh vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện vì vỡ xương chậu khi nhảy từ tầng 1 xuống đất trong vụ cháy. Ngoài ra, vụ cháy đã thiêu rụi, làm hư hỏng cửa hàng bán tạp hóa và đồ ăn sáng của bà, trị giá cả tỷ đồng.

Người dân chung cư Carina phải dọn đồ ra ngoài ở tạm.

“Dù bị thiệt hại lớn nhưng xem ra gia đình tôi vẫn may mắn hơn nhiều gia đình khác vì không có ai thiệt mạng.

Thời điểm cháy, cả gia đình tôi có 6 người tưởng chừng đã không thể sống nổi vì khói, lửa đã lan đến nhà, trong khi tầng trệt bị đóng cửa. Không lối thoát, cả nhà tôi liều mạng nhảy từ tầng 1 xuống đất. May mắn, cả nhà chỉ có chồng bị thương nhẹ”, bà Khánh nhớ lại.

Theo bà Khánh, cuộc sống của gia đình bây giờ như người vô gia cư, phải sống tạm ở tầng trệt chung cư nên rất bất tiện.

“Rất đông cư dân phải mắc màn, ở tạm tầng trệt chung cư bên cạnh. Sinh hoạt rất bất tiện, thiếu thốn. Cư dân ở đây ai cũng khó ngủ vì không quen. Tôi cũng vậy. Cứ 4h sáng nóng ruột không ngủ được lại lọ mọ dậy, tranh thủ dọn nhà, cửa hàng”, bà Khánh cho biết.

Cửa hàng bán tạp hóa và đồ ăn sáng của bà Minh Khánh bị thiêu rụi, hư hỏng sau vụ cháy.

Anh Hùng (32 tuổi, cư dân chung cư Carina) cho biết: “Cuộc sống những ngày qua ở chỗ ở tạm của gia đình tôi thiếu thốn đủ bề. Do có con nhỏ nên vợ con tôi phải đến nhà người thân ở nhờ, còn tôi ở đây để dọn dẹp.

Giờ chỉ mong sao chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục, hỗ trợ cư dân bị thiệt hại để mọi người sớm trở lại cuộc sống bình thường”.

Tình người sau thảm họa

Trong vụ cháy, nhiều người đã không màng đến tính mạng, xả thân cứu người. Trong đó có những bảo vệ chung cư, Cảnh sát PCCC…đã cứu hàng trăm, hàng nghìn người thoát chết.

Sau vụ cháy là sự động viên, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Nhà nước, TP.HCM.

Quần áo, giày dép được đoàn từ thiện hỗ trợ.





Song song với đó, nhiều đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã huy động lực lượng lớn hỗ trợ lương thực, thực phẩm cứu trợ cho cư dân chung cư bị thiệt hại.

Đó là những suất cơm, bánh mì, sữa. Thậm chí, nhiều áo quần, giày dép cũng được đưa đến để hỗ trợ người dân.

Chứng kiến tình người trong hỏa hoạn, nhiều người không khỏi xúc động, cảm thấy ấm lòng, nguôi ngoai nỗi đau.

Theo ghi nhận, đến nay, nhiều đoàn từ thiện vẫn đang tích cực hỗ trợ người dân đồ ăn, thức uống.

Một nhân viên siêu thị phát đồ ăn miễn phí cho cư dân cho biết: “Đồ ăn từ thiện do Trung tâm Công tác xã hội Thành Đoàn TP.HCM kết hợp với quận đoàn quận 8 và siêu thị Co-op Food tổ chức hỗ trợ. Dự kiến đồ ăn sẽ được phát miễn phí cho cư dân Carina cho tới khi cuộc sống tạm ổn”.

Bữa cơm từ thiện của cư dân Carina.

Chị Ngọc (28 tuổi, cư dân chung cư Carina) cho biết: “Mẹ tôi đã mất sau vụ cháy. Trong lúc gia đình đang rất hoảng loạn, đau đớn thì được sự quan tâm, hỗ trợ các cơ quan, ban ngành. Ngoài ra, những bữa cơm miễn phí khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng”.

Rạng sáng 23/3, ngọn lửa bốc lên từ tầng hầm chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM) khiến 13 người chết, hàng chục người khác bị thương.

Thời điểm vụ việc xảy ra, chuông báo cháy bị "tê liệt''. Đồng thời, các trụ nước chữa cháy tự động xung quanh tòa nhà đều không hoạt động, không có nước phun lên.

Tối 26/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do sự cố của một chiếc xe máy.