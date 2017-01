Cháy 72 căn nhà ở Nha Trang: Chữa cháy thiếu chuyên nghiệp

Chiều 18/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp với các cơ quan ban ngành của tỉnh về vụ cháy kinh hoàng ở Cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang), xảy ra đêm 17/1. Sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết có tổng cộng 72 căn nhà bị thiêu rụi trong vụ hoả hoạn.



Theo đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa, do thiếu phương tiện chữa cháy trên biển, trên sông, trên vịnh nên vụ cháy 72 căn nhà ở Nha Trang trở nên nghiêm trọng.



“Nhiều khu vực ở TP Nha Trang có địa hình ở ven sông, ven vịnh tương tự như khu nhà chồ ở Cồn Nhất Trí, nên điều kiện tiếp cận chữa cháy rất khó khăn", đại tá Dũng nói.



Vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi hơn 70 căn nhà ở TP Nha Trang. Ảnh: An Bình.

"Năm 2011, đã từng xảy ra một vụ cháy và chúng tôi đã đề nghị trang bị tàu cứu hỏa nhưng đến nay vẫn chưa được trang bị", đại tá Dũng nói thêm.



Đặc điểm của những khu nhà chồ là nằm trên địa hình một mặt là sông, phía đất liền dân cư chen chúc nên khó tiếp cận. Vì vậy, chỉ có những tàu cứu hỏa tiếp cận từ phía sông mới có thể dập lửa kịp thời.



"Sau vụ này, chúng tôi đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa trang bị các phương tiện như tàu chữa cháy để kịp thời dập tắt các đám cháy tương tự", đại tá Dũng kiến nghị.



"Nếu có tàu chữa cháy thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt được lửa, hậu quả sẽ không nặng nề như vậy. Trong tình cảnh vụ cháy hôm qua, chúng tôi buộc phải huy động tất cả phương tiện, kể cả ca nô, thuyền của dân và bình chữa cháy ở chợ Đầm”, đại tá Dũng phát biểu.



Những gì còn sót lại sau vụ cháy. Hàng trăm người dân tay trắng sau vụ cháy. Ảnh: An Bình.

Tại cuộc họp, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng vụ cháy xảy ra vào dịp cuối năm là mất mát lớn của người dân, cũng như tỉnh Khánh Hòa.



“Chúng ta phải nghiêm túc kiểm điểm sau sự cố cháy lớn tối hôm qua. Tôi cho rằng các cơ quan cứu hộ, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy còn quá bị động.



Khi xảy ra cháy, xe chuyên dụng không vào hiện trường được, đơn vị chữa cháy bị động, không có phương án cụ thể để tiếp cận hiện trường.



Sau một hồi mới cho lực lượng sang chợ Đầm huy động bình chữa cháy để dập lửa là chưa chuyên nghiệp. Tôi yêu cầu các cơ quan cứu hộ của tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm sau vụ này”, ông Vinh nói.



Còn đại tá Nguyễn Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, thông tin sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.



“Thời điểm đó, chúng tôi phát hiện một thùng phuy đang nấu cám, sụp trôi xuống sông. Chiều nay công an sẽ tiếp tục giám định nguồn điện ở hộ gia đình ông Phan Văn Đấu (nơi được cho là xuất phát điểm của vụ cháy). Tuy nhiên, việc giám định phải tiến hành toàn diện và có thể mở rộng ra nhiều hộ dân khác mới có thể thông tin cụ thể nguyên nhân vụ cháy", ông Cường nói.



Tại cuộc họp, ông Lê Đức Vinh thống nhất phương án sẽ bố trí 78 hộ dân bị cháy nhà sang ở tạm tại ký túc xá của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.



Địa điểm nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng đêm 17/1. Ảnh: Google Maps.



“TP Nha Trang khẩn trương bố trí nơi ở cho người dân. Nơi đây không có nhà nấu ăn thì cho xây dựng ngay nhà dã chiến để người dân có thể nấu ăn, sinh hoạt bình thường. Sau khi khắc phục xong hiện trường vụ cháy, UBND TP Nha Trang khẩn trương lên kế hoạch bố trí nơi ở, tái định cư cho những hộ dân bị cháy nhà", ông Vinh chỉ đạo.



"Việc thống kê, lên danh sách phải thật cụ thể, không được bỏ sót một hộ nào. Tuy nhiên, phải xác minh chính xác, tránh để những người không bị thiệt hại cũng được vào danh sách. Điều này sẽ gây phiền toái về sau”, ông Vinh lưu ý.