Cháu trai bị xích chân, lang thang giữa chợ gây phẫn nộ

Sáng 17-8, tại khu vực chợ Buôn Hồ (thuộc phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) xuất hiện 3 cháu nhỏ đi lang thang giữa chợ. Điều đáng nói, cháu lớn nhất khoảng 10 tuổi bị xích chân bằng một sợi xích lớn khiến nhiều người bức xúc.



Cháu trai bị xích chân tay gây phẫn nộ. Ảnh người dân cung cấp Một người dân cho biết: "Thấy vậy tôi dò hỏi ai xích chân thì cháu trai sợ sệt rồi bỏ đi. Tôi đuổi theo và nhờ một người sửa khóa mở giúp nhưng người này từ chối vì sợ liên lụy. "Cháu còn rất nhỏ, nếu có làm sai gì thì bố mẹ cũng không được đối xử như vậy. Tôi mong mọi người lên tiếng, cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của trẻ em " – người này bức xúc nói.



Trưa cùng ngày, một lãnh đạo Công an phường An Bình cho biết sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã cử lực lượng để đi xác minh nhưng chưa tìm thấy cháu. Cơ quan công an cũng đã tới nhà tìm bố mẹ cháu nhưng không có ai ở nhà. Chiều nay, lực lượng công an xã tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.