Cháu ruột liên tục chửi bới, đuổi đánh bác gần 80 tuổi ở Hà Nội

Ngày 9/1, lãnh đạo công an huyện Mê Linh (Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc cháu ruột liên tục đuổi đánh bác gần 80 tuổi. Đối tượng là Nguyễn Hải Hà (42 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Cầu Giấy, Hà Nội), còn nạn nhân là ông Nguyễn Nghĩa Thục (gần 80 tuổi, ở xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh).



Trước đó, sau nhiều năm khủng bố tinh thần vợ chồng ông Nguyễn Nghĩa Thục bằng những lời chửi bới, lăng mạ thì đến khoảng 10h ngày 6/1, Hải đuổi đánh ông Nguyễn Nghĩa Thục khiến nạn nhân phải chạy lên UBND xã Mê Linh cầu cứu sự giúp đỡ của cơ quan chức năng.

Đối tượng Hà (người trong khoanh đỏ) nhiều lần đến gia đình ông Thục chửi bới, đe dọa, thậm chí đuổi đánh nạn nhân. Ảnh cắt từ clip gia đình cung cấp.

Ông Thục (nạn nhân) cho biết: “Trong năm 2016, công an xã đã lập biên bản 7 lần, công an đồn Tiền Phong (công an huyện Mê Linh) lập biên bản 5 lần khi Hà chửi bới, gây rối, đánh tôi nhưng nó vẫn không sợ mà còn đánh, chửi luôn cả anh chị xem họ hàng nếu ai can thiệp hoặc xảy ra mâu thuẫn”.

Nhiều năm liền vợ chồng ông Thục (gần 80 tuổi) liên tục bị cháu ruột khủng bố tinh thần, thể xác.

Trao đổi với PV Kiến Thức về sự việc nói trên, ông Nguyễn Anh Thảo – Phó trưởng công an xã Mê Linh - cho biết: “Sự việc Hà chửi bới, đe dọa, đuổi đánh ông Thục diễn ra đã nhiều năm, chính quyền địa phương can thiệp nhiều lần, lập biên bản cũng nhiều song đối tượng vẫn không sửa chữa. Hà từng 4 lần ra tù, mỗi khi chứng kiến sự việc đối tượng chửi bới, lăng mạ bác ruột, bà con hàng xóm ai nấy đều tức giận thay”.

“Khi đối tượng đuổi đánh ông Thục lên trụ sở UBND xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội), anh ta còn ngang ngược lăng mạ, thách thức lãnh đạo UBND xã và bị lực lượng công an xã Mê Linh tạm giữ. Tuy nhiên, lấy lời khai xong, chúng tôi đã thả đối tượng về nhà”, ông Thảo thông tin.

Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng ông Thục không có con. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc suốt nhiều năm, đối tượng Hà có hành vi côn đồ, lăng mạ, chửi bới người bác ruột như vậy là do không bằng lòng với chuyện chia đất đai thừa kế.

Công an xã Mê Linh đã báo cáo sự việc lên công an huyện Mê Linh để phối hợp xử lý.