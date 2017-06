Cầu vượt hơn 300 tỷ đồng sắp xây ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 20/6, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã thông tin về việc triển khai thi công dự án xây dựng cầu vượt An Dương – Thanh Niên (Hà Nội).



Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho hay, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương – Thanh Niên (Hà Nội) là công trình cầu đường bộ cấp hai. Tổng mức đầu tư dự kiến là 331,988 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 251,687 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án trên 3 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là trên 13 tỷ đồng.

Quy mô xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng Yên Phụ - Nghi Tàm (vượt qua nút giao An Dương – Thanh Niên), kết hợp điều chỉnh một phần kết cấu đê hữu Hồng đoạn K62+500 đến K63+600. Cầu có chiều dài 271m, bề rộng cầu 10m. Thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu đường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L,nhưng không làm thay đổi cao trình đê, đảm bảo an toàn chống lũ, kết hợp giao thông cải tạo cảnh quan đô thị với chiều dài khoảng 1.100m. Mở rộng cửa khẩu An Dương từ 2 khoang lên 3 khoang, kích thước 2x6+4 và xây dựng mới 3 cửa khẩu để thay thế các dốc lên đê hiện có tại vị trí các ngõ 108, 276 và 310 Nghi Tàm kích thước 2x4m.

Phương án thiết kế cầu gồm 7 nhịp liên tục bố trí theo sơ đồ 2x30+45+60+45+2x30m. Dự kiến được thi công trong 7 tháng, chia làm 3 giai đoạn bắt đầu từ tháng 7/2017.

Nút giao thông An Dương – Thanh Niên sắp có cây cầu vượt trên 300 tỷ đồng. Ảnh Diệu Anh.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông An Dương – Thanh Niên nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho việc kết nối nhanh giữa trung tâm chính trị Ba Đình (TP Hà Nội) với cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài thông qua cầu Nhật Tân và đường nối từ cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài. Bên cạnh đó, dự án còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối khu vực ngoài đê vào nội thành Hà Nội qua cửa khẩu An Dương, và cải thiện mỹ quan đô thị thành phố do hình thành được tuyến phố từ cửa khẩu An Dương đến khách sạn Thắng Lợi.