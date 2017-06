Cậu bé 9 tuổi chết đuối trong hồ bơi đông người

Hồ bơi Thủy Mộc đông người chiều 16/6

Ấp Bình Hòa, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Google Maps.

hồ bơi

Tối 16/6, ông Nguyễn Văn Thơm, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, cho biết tại hồ bơi Thủy Mộc tọa lạc địa phận ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, vừa xảy ra vụthương tâm.Nạn nhân là cháu Nguyễn Tấn Tài (9 tuổi), ngụ ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An. Thi thể nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện huyện để công an khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, cháu Tài đến hồ Thủy Mộc cùng nhiều bạn để bơi. Một lúc sau, các bạn của nạn nhân không thấy Tài nên mọi người tá hỏa đi tìm và phát hiện cháu chìm dưới đáy hồ.Dù nạn nhân được đưa đến bệnh viện huyện Tân Trụ cấp cứu nhưng do ngạt nước quá lâu, cháu Tài đã tử vong.Anh Nguyễn Tấn Tảo (42 tuổi, cha cháu Tài) bàng hoàng khi nhận thông tin đứa con trai của mình bị đuối nước ngay tại hồ bơi được xem là lớn nhất huyện Tân Trụ.Hồ bơi Thủy Mộc thuộc khu vực ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, do một “đại gia” 48 tuổi, ngụ thị trấn Tân Trụ, làm chủ. Ngoài kinh doanh nhà máy lau gạo, đại gia này mở thêm nhà hàng,