Cặp vợ chồng chết trong tiệm cắt tóc: Lộ nguyên nhân khủng khiếp

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin về nguyên nhân dẫn đến tử vong của cặp vợ chồng chết trong tiệm cắt tóc tại phường Bắc Sơn, (TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa).



Theo đó, nguyên nhân tử vong của vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN SN 1983) và chị Lê Thị Huyền (SN 1985) tại số nhà 273, khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là do tự tử.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu kiểm tra, xác minh ban đầu, cơ quan công an nhận định, khả năng nhiều do nợ nần nhiều dẫn đến không còn khả năng chi trả, vợ chồng chủ tiệm cắt tóc quẫn bách nên đã thống nhất cùng chết.

Sau khi anh Hùng dùng dây thép siết cổ làm chị Huyền chết trên giường ngủ tại gác xép thì anh Hùng đã dùng dây điện treo cổ tự sát tại phòng trọ.

Nơi xảy ra vụ việc.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được lá thư tuyệt mệnh vợ chồng chủ tiệm cắt tóc . Trong thư tuyệt mệnh nêu rõ do nợ nần, quẫn bách, không còn khả năng chi trả nên anh Hùng và chị Huyền thống nhất cùng chết, sự việc là do 2 vợ chồng tự nguyện, không bị ai hãm hại.

Trước đó, vào hồi 15h05 chiều ngày 16/4/2018, Công an phường Bắc Sơn (Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện cặp vợ chồng tử vong trong tiệm cắt tóc tại số nhà 273, khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

Tại hiện trường, anh Hùng chết trong tư thế treo cổ; chị Huyền chết trên giường ngủ đặt trên gác xép của phòng trọ.

Kết quả xác minh ban đầu được biết, vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Hùng và chị Lê Thị Huyền thuê ki ốt số 02, số nhà 273 đường Bà Triệu từ tháng 3/2016 để ở và mở quán cắt tóc, gội đầu.

Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng anh Hùng, chị Huyền sống tình cảm, hòa thuận và không có mâu thuẫn với ai. Thời gian gần đây, do vay nợ của nhiều người nên anh Hùng và chị Huyền thường bị các chủ nợ đến đòi nợ.