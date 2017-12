Cảnh sát “đột kích” 2 bar Sài Gòn, nhiều dân chơi phê ma túy

Rạng sáng ngày 30/12, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, hình sự, cơ động, CSGT phối hợp cùng Đoàn 1 Kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM kiểm tra đột xuất hai quán bar cực lớn ở trung tâm quận 1. Tại đây, phát hiện nhiều dân chơi đang phê ma túy. Trong tiếng nhạc cực mạnh ở quán bar 212 (đường Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), nhiều dân chơi đang lắc lư điên cuồng nháo nhào tìm cách tháo chạy. Bị giữ lại, có người xưng là du khách để xin được ra ngoài nhưng tất cả đều bị giữ lại. Tại một bàn VIP cảnh sát phát hiện nhiều viên nén màu hồng nghi ma túy. Những vị khách trước đó ngồi bàn này cảnh sát mời làm việc. Khu vực được phong tỏa hoàn toàn. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng ập vào quán bar S5, đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé). Phía bên trong, nhiều dân chơi cũng hỗn loạn tìm cách tháo chạy. Trong tiếng nhạc đinh tai, nhiều đôi nam nữ nằm gục trên các bàn VIP. Cảnh sát lập biên bản nhiều lỗi vi phạm tại hai quán bar nói trên. Nhiều người sau đó được đưa về trụ sở công an để phục vụ sàng lọc, xử lý. Tang vật nghi ma túy được công an phát hiện tại bar 212 Club. Đây là hai quán bar khá nổi tiếng ở trung tâm TP.HCM tập trung nhiều dân chơi có “máu mặt” vào mỗi dịp lễ tết gây ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự. Hai quán bar này cũng bị xử lý nhiều lần trước đó về tình trạng hoạt động quá giờ, gây mất trật tự và để khách dùng ma túy.

