Cận Tết, chờ cả tiếng trước ATM mới rút được tiền

Những ngày cận Tết, các công ty tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) trả lương cho nhân viên. Tại nhiều ATM luôn xuất hiện cảnh dòng người xếp hàng dài. Công nhân làm việc tại đây cho biết do buổi sáng các ATM tại đây thường xuyên hết tiền nên vào buổi chiều, lượng người đi rút rất đông. Có người phải chờ cả tiếng đồng hồ để có thể rút tiền về quê ăn Tết. Mỗi công nhân đến rút tiền đều phải chờ đợi, xếp hàng rất lâu. Một số người phải đi rút vào buổi tối, nhưng cho biết cũng khá lo lắng vì khu vực này vắng người. Nhiều năm liền, cảnh công nhân chờ đợi, canh giờ để rút tiền vào các dịp giáp Tết diễn ra. Nguyên nhân, theo công nhân làm việc tại đây, là có quá ít ATM nên không đủ đáp ứng. Thông thường, các công ty tại khu công nghiệp trả lương vào cuối tháng nhưng do sát Tết nên công nhân được thưởng sớm hơn. Anh Tân, bảo vệ các cột ATM này cho biết khoảng 28 Tết, số công nhân kéo đến rút tiền đông gấp 20 lần so với dịp bình thường. "Có người còn không rút được tiền để về quê ăn Tết", anh nói thêm. Bên trong cabin, người dân đứng san sát nhau chờ đến lượt. Anh Nguyễn Quân, quê Thanh Hoá (làm tại một công ty điện tử trong khu công nghiệp) cho biết anh được thưởng 8 triệu đồng. Do đợt nghỉ Tết trùng với nhiều công ty khác, nên anh chủ động ra rút tiền sớm về quê đón Tết. Tuy nhiên, hàng loạt ATM quá tải, hết tiền. Hàng chục người phải xếp hàng chờ đợi. Ngân hàng chỉ cho phép chủ thẻ rút tiền tại máy ATM của chính ngân hàng tối đa 5 triệu đồng/lần, nhưng thường công nhân chỉ rút 1 triệu hoặc 2 triệu đồng/lần, sau đó lại kiểm tra tài khoản cho chắc ăn rồi mới rút tiếp nên phải chờ đợi rất lâu. Thậm chí, nhiều thời điểm cây ATM chỉ trả tiền lẻ. Mỗi người rút 2 đến 3 triệu đồng phải cầm một sấp tiền lẻ 10.000-20.000 đồng trong tay. Anh Thái (giữa) chờ gần một giờ nhưng chưa rút được tiền do quá nhiều người chờ đến lượt. Anh cho biết đã chọn giờ buổi trưa ra ATM vì tưởng sẽ vắng nhưng không ngờ người đứng xếp hàng vẫn quá đông. Các công ty tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long cho công nhân nghỉ vào 28 tháng chạp nên ai cũng tranh thủ lúc nghỉ đi rút tiền để mua sắm đồ đạc. Chiều muộn 22/1, các ATM vẫn rất đông người chờ đợi để rút tiền.

Những ngày cận Tết, các công ty tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) trả lương cho nhân viên. Tại nhiều ATM luôn xuất hiện cảnh dòng người xếp hàng dài. Công nhân làm việc tại đây cho biết do buổi sáng các ATM tại đây thường xuyên hết tiền nên vào buổi chiều, lượng người đi rút rất đông. Có người phải chờ cả tiếng đồng hồ để có thể rút tiền về quê ăn Tết. Mỗi công nhân đến rút tiền đều phải chờ đợi, xếp hàng rất lâu. Một số người phải đi rút vào buổi tối, nhưng cho biết cũng khá lo lắng vì khu vực này vắng người. Nhiều năm liền, cảnh công nhân chờ đợi, canh giờ để rút tiền vào các dịp giáp Tết diễn ra. Nguyên nhân, theo công nhân làm việc tại đây, là có quá ít ATM nên không đủ đáp ứng. Thông thường, các công ty tại khu công nghiệp trả lương vào cuối tháng nhưng do sát Tết nên công nhân được thưởng sớm hơn. Anh Tân, bảo vệ các cột ATM này cho biết khoảng 28 Tết, số công nhân kéo đến rút tiền đông gấp 20 lần so với dịp bình thường. "Có người còn không rút được tiền để về quê ăn Tết", anh nói thêm. Bên trong cabin, người dân đứng san sát nhau chờ đến lượt. Anh Nguyễn Quân, quê Thanh Hoá (làm tại một công ty điện tử trong khu công nghiệp) cho biết anh được thưởng 8 triệu đồng. Do đợt nghỉ Tết trùng với nhiều công ty khác, nên anh chủ động ra rút tiền sớm về quê đón Tết. Tuy nhiên, hàng loạt ATM quá tải, hết tiền. Hàng chục người phải xếp hàng chờ đợi. Ngân hàng chỉ cho phép chủ thẻ rút tiền tại máy ATM của chính ngân hàng tối đa 5 triệu đồng/lần, nhưng thường công nhân chỉ rút 1 triệu hoặc 2 triệu đồng/lần, sau đó lại kiểm tra tài khoản cho chắc ăn rồi mới rút tiếp nên phải chờ đợi rất lâu. Thậm chí, nhiều thời điểm cây ATM chỉ trả tiền lẻ. Mỗi người rút 2 đến 3 triệu đồng phải cầm một sấp tiền lẻ 10.000-20.000 đồng trong tay. Anh Thái (giữa) chờ gần một giờ nhưng chưa rút được tiền do quá nhiều người chờ đến lượt. Anh cho biết đã chọn giờ buổi trưa ra ATM vì tưởng sẽ vắng nhưng không ngờ người đứng xếp hàng vẫn quá đông. Các công ty tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long cho công nhân nghỉ vào 28 tháng chạp nên ai cũng tranh thủ lúc nghỉ đi rút tiền để mua sắm đồ đạc. Chiều muộn 22/1, các ATM vẫn rất đông người chờ đợi để rút tiền.