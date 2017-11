Cận cảnh tàu nhà hàng, du lịch ở TP.HCM ngưng hoạt động vì bão số 12

Chiều tối nay (4/11), do ảnh hưởng của cơn bão số 12 (bão Damrey) ở các tỉnh miền Trung, khu vực TP.HCM thời tiết chuyển xấu, mưa tầm tã khắp Nam Bộ. Trên sông Sài Gòn, mưa giăng kín kèm theo dông gió mạnh khiến tầm nhìn bị hạn chế. Hầu hết ghe thuyền, tàu du lịch, tàu nhà hàng, tàu cánh ngầm... đều chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM về việc cấm hoạt động. Trước đó, thông tin về cơn bão số 12 sẽ gây ảnh hưởng trên diện rộng, trong đó có khu vực TP.HCM, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải TP, Cảng vụ Hàng hải Thành phố và UBND các quận, huyện yêu cầu các chủ bến và chủ phương tiện đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng chấp hành lệnh cấm xuất bến hoạt động. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ 1h ngày 3/11 cho đến khi có lệnh mới. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, đến 18h chiều nay 4/11, tại khu vực bến cảng trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, tất cả các tàu du lịch, tàu nhà hàng, tàu cánh ngầm....đều neo đậu; đa số đều ngưng hoạt động dù là ngày cuối tuần. Tàu nhà hàng được cập bến an toàn ven bến cảng ở Sài Gòn trong thời điểm mưa bão đang diễn biến hết sức phức tạp. Một tàu du lịch neo đậu ở bến cảng Sài Gòn có lực lượng bảo vệ trong giữ cẩn thận. Tàu nhà hàng nổi đậu trên sông Sài Gòn cũng thưa thớt du khách trong ngày mưa bão dù là thời điểm cuối tuần. Một tàu nhà hàng vẫn hoạt động (không chạy trên sông vì lệnh cấm) nhưng rất vắng khách. Nhiều du khách nước ngoài đã được công ty du lịch ký hợp đồng ăn tối trên tàu nhà hàng chạy trên sông Sài Gòn... Tuy nhiên vì lý do mưa bão nên kế hoạch du lịch trên sông đã phải hủy bỏ và du khách chỉ dùng bữa trên tàu đậu ven bờ. Nhiều du khách nước ngoài được dịp "trải nghiệm" ảnh hưởng từ cơn bão số 12 tại TP.HCM. Du khách che dù đi dạo ở đường phố TP.HCM trong mưa bão. Du khách nước ngoài dạo phố Sài Gòn chiều 4/11 giữa trời mưa do ảnh hưởng của bão số 12. Du khách che du dạo chơi ven bến Bạch Đằng.

