Cận cảnh hàng chục mô tô đua xe trái phép bị tiêu hủy

Sáng nay (15/1), lãnh đạo Phòng CSGT (PC67), Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này vừa tiến hành tiêu hủy 38 chiếc xe môtô thu giữ của “quái xế” sử dụng để đua xe trái phép bị lực lượng CSGT bắt giữ trong thời gian vừa qua. "Trong năm 2017, qua quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ các đối tượng là thanh, thiếu niên có hành vi tụ thành từng nhóm người điều khiển xe chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông, mất an ninh trật tự nơi công cộng", lãnh đạo PC67 Công an tỉnh Bình Dương, thông tin. Vụ đua xe trái phép với gần 200 "quái xế" chặn một chiều trên Đại lộ Bình Dương (đoạn qua khu vực Suối Cát thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) không cho các phương tiện khác đi qua để làm đường đua xảy ra vào đầu năm 2017 khiến dư luận vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, cuộc "thi hùng" của các quái xế đã bị chặn đứng khi CSGT đã phối hợp lực lượng công an địa phương vây bắt. Nhiều "quái xế" bỏ chạy tán loạn. Hàng chục đối tượng và nhiều phương tiện bị tạm giữ. Qua sàng lọc, CSGT xác định, nhóm “quái xế” có độ tuổi từ 15 đến 27, hầu hết đều ngụ tại thị xã Thuận An, Dĩ An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) và nhiều thanh niên khác từ TP.HCM. Nhóm này đã hẹn nhau đến đại lộ Bình Dương để gây ra cuộc đua kinh hoàng. Hầu hết những chiếc xe bị CSGT Bình Dương tiêu hủy lần này đều không đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật và có thể gây mất an toàn khi tham gia giao thông. Ống pô xe cũng được thay bằng những chiếc pô "khủng"; cần trợ lực cho tay lái được "quái xế" độ thêm; bộ phận lọc gió được tháo rời, độ lại bằng bộ lộ gió khác lớn hơn... Những chiếc xe "quái dị" vừa bị CSGT tiêu hủy. Theo PC67, Công an tỉnh Bình Dương, trong thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán sắp tới, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi tụ tập đua xe máy trái phép gây mất ANTT và ATGT.

Sáng nay (15/1), lãnh đạo Phòng CSGT (PC67), Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này vừa tiến hành tiêu hủy 38 chiếc xe môtô thu giữ của “quái xế” sử dụng để đua xe trái phép bị lực lượng CSGT bắt giữ trong thời gian vừa qua. "Trong năm 2017, qua quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ các đối tượng là thanh, thiếu niên có hành vi tụ thành từng nhóm người điều khiển xe chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông, mất an ninh trật tự nơi công cộng", lãnh đạo PC67 Công an tỉnh Bình Dương, thông tin. Vụ đua xe trái phép với gần 200 "quái xế" chặn một chiều trên Đại lộ Bình Dương (đoạn qua khu vực Suối Cát thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) không cho các phương tiện khác đi qua để làm đường đua xảy ra vào đầu năm 2017 khiến dư luận vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, cuộc "thi hùng" của các quái xế đã bị chặn đứng khi CSGT đã phối hợp lực lượng công an địa phương vây bắt. Nhiều "quái xế" bỏ chạy tán loạn. Hàng chục đối tượng và nhiều phương tiện bị tạm giữ. Qua sàng lọc, CSGT xác định, nhóm “quái xế” có độ tuổi từ 15 đến 27, hầu hết đều ngụ tại thị xã Thuận An, Dĩ An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) và nhiều thanh niên khác từ TP.HCM. Nhóm này đã hẹn nhau đến đại lộ Bình Dương để gây ra cuộc đua kinh hoàng. Hầu hết những chiếc xe bị CSGT Bình Dương tiêu hủy lần này đều không đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật và có thể gây mất an toàn khi tham gia giao thông. Ống pô xe cũng được thay bằng những chiếc pô "khủng"; cần trợ lực cho tay lái được "quái xế" độ thêm; bộ phận lọc gió được tháo rời, độ lại bằng bộ lộ gió khác lớn hơn... Những chiếc xe "quái dị" vừa bị CSGT tiêu hủy. Theo PC67, Công an tỉnh Bình Dương, trong thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán sắp tới, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi tụ tập đua xe máy trái phép gây mất ANTT và ATGT.